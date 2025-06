Un nuovo capitolo si apre per il Centro Sportivo di Bellegra, con l’inaugurazione del cantiere per la sua riqualificazione. Un progetto ambizioso, finanziato con circa 800.000 euro nell’ambito dei Piani Urbani Integrati (PUI) del PNRR, che mira a dare nuova vita alle infrastrutture sportive locali e a contrastare un fenomeno sempre più pressante: lo spopolamento delle aree interne.

Un Cantiere di Speranza per Bellegra

L’apertura dei lavori, che si è svolta sulla Strada Provinciale 38 C nel Comune di Bellegra, ha visto la partecipazione del Sindaco di Bellegra, Fabio Zambon, e del Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna. Entrambi hanno enfatizzato l’importanza cruciale di questo intervento per il futuro della comunità locale.

L’intervento prevede un rinnovamento radicale dell’impianto: il rifacimento del campo in erba sintetica, che sarà dotato di un moderno sistema di drenaggio, e la ristrutturazione completa del nucleo bagni. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’accessibilità, con la creazione di vie d’ingresso pensate anche per le persone con disabilità.

L’obiettivo principale è rendere il campo non solo pienamente fruibile, ma anche omologabile secondo il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Questo permetterà di ospitare competizioni ufficiali fino alla categoria “Eccellenza”, trasformando l’impianto in un punto di riferimento più attrattivo per l’intero territorio e incentivando l’attività sportiva a ogni livello. Il Centro Sportivo, situato a ovest del centro storico di Bellegra, sulla Strada Provinciale 38c per Olevano Romano, si inserisce in un contesto naturale di grande pregio.

Sanna: “Servizi essenziali per restare nei propri paesi e frenare l’esodo”

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha illustrato la visione strategica alla base di questi interventi, sottolineando come “La lotta allo spopolamento e la lotta ai cambiamenti climatici si portano avanti non con le dichiarazioni d’intenti, ma attraverso opere concrete. Solo con il PUI Sport sono stati finanziati oltre 60 interventi nei diversi Comuni al di fuori di Roma, in aree montane e pedemontane: una scelta portata avanti con convinzione da Città metropolitana su indirizzo del Sindaco Roberto Gualtieri”.

Sanna ha proseguito evidenziando l’obiettivo più ampio di tali iniziative: “L’obiettivo ultimo non è solo riqualificare opere pubbliche, ma consentire alle persone di avere quei servizi essenziali per restare nei propri paesi, Comuni meravigliosi come Bellegra e come tanti altri distribuiti in tutto il territorio provinciale. È importante che le comunità locali possano avere a disposizione impianti sportivi a norma e riqualificati, che migliorino la qualità della vita, pienamente accessibili anche ai disabili, per motivarle a restare nei propri paesi, frenando l’esodo verso le grandi città”.

Infine, il Vicesindaco ha messo in luce il potenziale impatto sul turismo: “Qui a Bellegra, avremo un esempio di come il PNRR possa essere utile ai cittadini: a fianco del campo da calcio, già troviamo una piscina e la Casa del Pellegrino. La riqualificazione dell’impianto attrarrà maggiore turismo, anche sportivo, in un contesto naturalistico di grande pregio”.