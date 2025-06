L’ultimo sondaggio rapido di Confindustria sulla produzione industriale, condotto a giugno tra le sue grandi imprese associate, rivela un quadro di sostanziale stabilità nelle aspettative, sebbene con alcune sfumature degne di nota. La maggioranza degli intervistati, il 67,6%, continua a prevedere una produzione stabile, una percentuale quasi invariata rispetto a maggio. Si osserva un leggero calo tra gli ottimisti, che si attestano al 21,4%, mentre coloro che anticipano una contrazione salgono marginalmente all’11,0%.

Nel complesso, il secondo trimestre del 2025 mostra un orientamento leggermente più cauto rispetto ai primi tre mesi dell’anno. La quota di imprese che si aspettano una produzione costante cresce al 62,4%, a fronte di una diminuzione degli ottimisti, scesi al 23,8%. La percentuale di chi prevede una contrazione si mantiene pressoché invariata al 13,8%.

Fattori di Forza e Punti Critici

Entrando nel dettaglio, gli industriali indicano la domanda e gli ordini come i principali propulsori della produzione. Il saldo di questi indicatori ha registrato un significativo aumento a giugno, passando dal 4,5% di maggio al 6,1%. Una buona notizia arriva anche sul fronte della disponibilità di manodopera, con le aspettative che tornano favorevoli (dall’1,4% negativo si passa a un positivo 1,1%).

Non mancano però le criticità. I costi di produzione continuano a essere un peso, con un saldo che si deteriora ulteriormente, passando da -5,6% a -6,2%. Anche le condizioni finanziarie rimangono in territorio negativo, seppur con un leggero peggioramento da -0,3% a -0,7%. Per quanto riguarda la disponibilità di materiali, il saldo mostra un lieve miglioramento (-0,1% a giugno rispetto a -0,6% di maggio), indicando una parziale attenuazione delle difficoltà. Un aspetto che merita attenzione è il netto peggioramento nel giudizio sulla disponibilità degli impianti, che passa da un positivo 3,3% a un negativo -0,2%.

Il Fatturato Rallenta a Maggio

Parallelamente all’indagine sulle aspettative, l’indice RTT di Confindustria – che traccia il fatturato destagionalizzato e deflazionato – ha registrato una significativa frenata a maggio, dopo il rimbalzo osservato ad aprile. Sebbene la media mobile a 3 mesi mostri ancora un aumento (+1,1%), suggerendo una variazione acquisita positiva per il secondo trimestre 2025, il dato mensile è in calo.

Questo rallentamento si è manifestato in tutti i settori. L’industria e i servizi hanno registrato le flessioni più ampie, pari a -3,2%, mentre le costruzioni hanno mostrato un calo leggermente meno marcato, al -2,7%. Nonostante ciò, la variazione acquisita per il secondo trimestre 2025 rimane positiva in tutti e tre i settori (+0,3%).

A livello geografico, il calo del fatturato ha interessato tutte le aree del Paese. La flessione è stata più marcata nel Nord-Ovest, mentre si è rivelata più contenuta al Sud. Di conseguenza, la variazione acquisita per il secondo trimestre è divenuta negativa solo nel Nord-Ovest, mantenendosi positiva nelle altre regioni italiane.