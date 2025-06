Fincantieri si prepara a una svolta strategica nel settore della difesa militare. Il colosso navalmeccanico intende espandere significativamente la sua capacità produttiva nel comparto, capitalizzando l’incremento globale della spesa per la difesa. Lo ha annunciato Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo, in un’intervista a Bloomberg, delineando obiettivi ambiziosi per i prossimi anni.

Fincantieri Punta Sulla Difesa: Crescita Senza Riconversioni Forzate

Folgiero ha chiarito la rotta: “Siamo pronti ad aumentare la nostra capacità produttiva in ambito militare, senza dover riconvertire le attività civili, ma riallocandole all’interno della nostra rete industriale, flessibile e integrata”. Questo significa che l’espansione nel settore della difesa avverrà ottimizzando le risorse esistenti, piuttosto che sacrificando la produzione civile. Una mossa strategica che riflette la capacità di adattamento di Fincantieri in un contesto geopolitico in rapida evoluzione.

L’Europa, infatti, sta assistendo a un forte incremento della spesa per la difesa, un trend che Fincantieri intende capitalizzare. L’obiettivo è ambizioso: il business militare del Gruppo è destinato a rappresentare circa il 30% dei ricavi entro il 2027, un salto significativo rispetto al 20% del 2023. Folgiero ha sottolineato l’eccezionalità del momento: “L’opportunità offerta dalla nuova ondata di investimenti a livello globale è eccezionale – ha aggiunto Folgiero – e la nostra struttura produttiva ci permette di adattarci rapidamente, aumentando i volumi nei cantieri civili e militari italiani, anche attraverso una maggiore specializzazione dei siti”.

Specializzazione dei Cantieri e Opportunità di Mercato

Per raggiungere questi traguardi, Fincantieri sta valutando un rafforzamento della specializzazione militare di siti ibridi come quelli di Castellammare di Stabia e Palermo, attualmente attivi sia sul fronte civile che militare. Questa riorganizzazione interna permetterà una maggiore efficienza e una focalizzazione più marcata sulle esigenze del comparto difesa.

Le proiezioni di mercato sono altrettanto incoraggianti. Fincantieri è pronta a cogliere almeno 20 miliardi di euro di opportunità commerciali nel settore della difesa, spinta dalla crescita senza precedenti degli investimenti militari in Europa e oltre. Un fattore determinante è il nuovo target dei Paesi NATO di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL, un dato che Folgiero definisce un “catalizzatore industriale di portata storica”.

“Grazie a questo contesto favorevole e al nostro posizionamento industriale unico, siamo nella condizione ideale per cogliere questa opportunità”, ha affermato Folgiero, evidenziando la solidità della posizione di Fincantieri nel panorama globale. La crescita si concentrerà in particolare sul business navale, che include la produzione di fregate, cacciatorpediniere e portaerei.

Il Futuro è Sott’acqua: Sviluppo del Segmento “Underwater”

In parallelo all’espansione nel navale di superficie, prosegue con determinazione lo sviluppo del segmento “underwater”. L’obiettivo è superare gli 800 milioni di euro di ricavi nello stesso orizzonte temporale del 2027, grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate come sottomarini e droni subacquei. Questa diversificazione strategica mostra l’intenzione di Fincantieri di presidiare a 360 gradi il settore della difesa, investendo anche nelle capacità subacquee, sempre più cruciali negli scenari di sicurezza moderni.