ESPE, azienda leader nelle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di due nuovi contratti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Le commesse, dal valore complessivo di circa 4,4 milioni di Euro e una potenza complessiva di circa 7,1 MWp, sono state siglate con un primario Independent Power Producer (IPP) italiano. L’azienda, nota come EPC contractor e proprietaria di tecnologie per il minieolico e i cogeneratori a biomassa, prevede il completamento delle installazioni entro la fine del 2025.

Tecnologia Avanzata E Sviluppo Strategico

Entrambi gli impianti saranno costruiti in provincia di Teramo e integreranno una tecnologia a inseguimento solare (tracker), progettata per ottimizzare la produzione energetica. Il primo impianto avrà una potenza di picco di 3,5 MWp e si estenderà su circa 4,6 ettari, per un valore di 2,3 milioni di Euro. Il secondo, con una potenza di 3,6 MWp, interesserà un’area di circa 4,8 ettari e un importo contrattuale di 2,1 milioni di Euro. Queste nuove acquisizioni rafforzano ulteriormente la collaborazione consolidata con il committente e segnano un passo significativo nel posizionamento di ESPE nel segmento utility scale.

La Visione Del Presidente E La Crescita Del Gruppo

Enrico Meneghetti, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE, ha commentato l’importanza di queste commesse: «L’aggiudicazione di queste due nuove commesse rappresenta un’ulteriore testimonianza della solidità del rapporto costruito nel tempo con un cliente con cui condividiamo visione industriale e continuità operativa. La realizzazione dei nuovi impianti a terra si inserisce in una strategia di posizionamento che sostiene concretamente la traiettoria di crescita del Gruppo Espe, in linea con gli obiettivi delineati.»