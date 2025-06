(di Katherine Puce) Il benessere dei dipendenti non è mai solamente un semplice benefit, bensì rappresenta una parte fondamentale senza la quale potrebbero risentirne la stabilità stessa dell’azienda e la sua produttività. Ma non è tutto, le imprese che sanno guardare oltre sono già impegnate ad avvicinarsi a strumenti capaci di anticipare il burnout e ad adottare piani di salute personalizzati, in grado di calibrare il supporto psicologico su richiesta, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale in soluzioni innovative di telemedicina. Tutto ciò è reso possibile dalla capacità di analizzare e utilizzare dati biometrici e genetici per il benessere dei lavoratori in maniera personalizzata e mirata.

Corporate wellness 4.0

Questo modello è comunemente chiamato corporate wellness e comprende un’ampia gamma di iniziative di cui l’azienda si fa carico, come ad esempio la realizzazione di una palestra aziendale in grado di offrire programmi di attività fisica, oppure, come già accennato, la disponibilità di servizi di prevenzione sanitaria, screening periodici, supporto psicologico e, in parallelo, politiche di flessibilità lavorativa.

Quando la crisi accelera l’innovazione

Il termine nasce negli anni Cinquanta negli Stati Uniti e, negli anni Settanta e Ottanta, molte multinazionali iniziarono a introdurre programmi più strutturati per fronteggiare il crescente numero di casi di stress legati all’ambiente lavorativo. È solamente a partire dagli anni Duemila che si assiste a un’esplosione non più ignorabile di casi di burnout e a un forte conseguente aumento dell’assenteismo, che ha costretto le aziende a integrare ufficialmente il corporate wellness come elemento irrinunciabile della propria strategia organizzativa.

A partire dal 2010 ha iniziato a delinearsi una vera e propria svolta tecnologica, che dal 2020 in poi, spinta anche dalla pandemia, ha messo in luce i limiti dei modelli tradizionali, contribuendo a superarli. Le aziende hanno così iniziato ad adottare una nuova forma di telemedicina aziendale, evoluta da semplice alternativa emergenziale a un modello strutturato di cura continua.

Tra AI e biotecnologia e DNA

Oggi si prosegue su questa linea, con realtà come Lyra Health, Ginger o Teladoc che offrono accesso continuativo, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, a psicologi, dietisti e fisioterapisti. Contemporaneamente, aziende come Bank of America e Microsoft stanno sperimentando l’uso della realtà virtuale e di avatar sanitari dinamici per offrire supporto terapeutico personalizzato.

Si tratta di un vero approccio digitale che, abbattendo gli stereotipi e le diffidenze verso il virtuale, sta portando i dipendenti a preferire sempre di più queste modalità rispetto alle visite mediche tradizionali. Parallelamente, anche l’innovazione in campo biologico avanza. Aziende come Google studiano il DNA dei propri dipendenti e utilizzano strumenti di monitoraggio per costruire programmi di salute completamente personalizzati.

La triade costituita da intelligenza artificiale, telemedicina evoluta e personalizzazione biologica non rappresenta solamente le fondamenta del nuovo corporate wellness, ma anche le colonne portanti di un ambiente di lavoro rinnovato: più sano, più empatico e più sostenibile.

Le aziende più lungimiranti, oggi, possiedono tutti gli strumenti per investire in questa direzione e per tracciare un nuovo percorso possibile tra due mondi che, troppo spesso, sono ancora percepiti come opposti: produttività e benessere.