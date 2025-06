Le borse asiatiche e del Pacifico mostrano andamenti misti a seguito dei continui negoziati sui dazi statunitensi. Gli indici di Tokyo (+0,84%), Seul (+0,52%) e Sidney (+0,33%) sono in rialzo, mentre Taiwan segna un calo del -1,44%. Rimangono aperti Hong Kong (-0,29%), Shanghai (+0,52%), Mumbai (-0,3%) e Singapore (-0,03%). I future europei e quelli di Wall Street sono in territorio positivo. In miglioramento oltre le aspettative i dati degli indici Pmi cinesi: il composito si attesta a 50,57 punti, il manifatturiero a 49,7 punti e il non manifatturiero a 50,5 punti. In crescita anche la produzione industriale giapponese, che segna un +0,5%.

Nel pomeriggio si attende la comunicazione sull’inflazione in Germania per il mese di giugno, seguita dall’indice della Fed di Dallas e, in serata, da un intervento della presidente della BCE, Christine Lagarde.

Il dollaro si presenta debole, scambiato a 0,85 euro, 143,95 yen e meno di 0,73 sterline, mentre il prezzo dell’oro risale (+0,3% a 3.995 dollari l’oncia).

In calo il prezzo del greggio (Wti -0,43% a 65,24 dollari) e del gas naturale (-1,44% a 33,17 euro al MWh). Tra i grandi esportatori giapponesi, Subaru (-2,44%), Honda (-1,48%), Toyota (-1,11%) e Sony (-1,27%) registrano un ribasso, influenzati dalla diminuzione del dollaro, mentre i titoli bancari come Nomura (+0,7%) e Mizhuo (+0,53%) vedono un incremento.