È in atto una ristrutturazione che comporta la diminuzione delle filiali da 38 a 36, con un ulteriore decentramento delle responsabilità in materia di vigilanza prudenziale, così come l’avvio di un decentramento nella vigilanza antiriciclaggio e per la tutela della clientela bancaria e finanziaria. Questo segna l’inizio del piano di interventi per lo sviluppo delle funzioni e l’adeguamento delle filiali della Banca d’Italia, un’iniziativa annunciata lo scorso gennaio.

Alla conclusione del progetto, opereranno sul territorio 36 filiali: 21 di queste nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano offriranno una vasta gamma di funzioni, mentre altre 15 filiali si dedicheranno a compiti specifici, incentrati sul trattamento del contante, come confermato dalla Banca.

“Considerando le evidenze relative alla riduzione dell’operatività e all’esercizio di attività prevalentemente a supporto delle filiali regionali, le filiali di Brescia e di Livorno verranno chiuse. La banca, attraverso le sedi di Milano e Firenze, continuerà a garantire il suo contributo alle comunità e alle istituzioni di questi territori”, ha dichiarato la Banca.