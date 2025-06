Un riconoscimento di grande prestigio illumina il mondo del design di interni: Shunsuke Ohe è stato insignito del Silver A’ Design Award nella categoria Interior Space and Exhibition Design. Il premio celebra il suo eccezionale lavoro, il progetto di showroom automobilistico “Auto Motion”, che si distingue per creatività, funzionalità e impatto visivo. L’A’ Design Award è universalmente riconosciuto come uno dei concorsi di design più autorevoli a livello mondiale, sinonimo di eccellenza e innovazione in diverse discipline.

“Auto Motion”: Il Design che Ridefinisce lo Showroom

Il progetto “Auto Motion” di Shunsuke Ohe risponde in modo brillante alle sfide e alle opportunità del settore della vendita automobilistica. Il layout innovativo dello showroom presenta uno spazio espositivo circolare, attorno al quale si sviluppano sale riunioni, uffici e aree dedicate ai servizi. Questa configurazione offre un’esperienza fluida e coinvolgente per i clienti, pensata per stimolarne l’interesse e il desiderio di acquisto. Ogni dettaglio è curato, dal design del soffitto all’uso strategico dell’illuminazione, creando un ambiente immersivo che esalta al massimo i veicoli di lusso.

Uno degli elementi distintivi di “Auto Motion” è proprio il suo soffitto innovativo, caratterizzato da due livelli distinti e un’estetica “fluttuante”. Questo effetto è ottenuto grazie all’uso di pannelli sottilmente sezionati e a un sistema di illuminazione indiretta. I pannelli alti e di grande impatto visivo, uniti alla suggestiva illuminazione indiretta circostante, sono progettati per attirare i clienti all’interno dello spazio. La connessione senza soluzione di continuità tra l’area espositiva e la sala di negoziazione contribuisce ulteriormente a migliorare l’esperienza di acquisto. Le finiture interne, che includono piastrelle in porcellana, pietra naturale, PVC e tessuto, conferiscono all’ambiente un senso complessivo di lusso e sofisticazione.

Un Riconoscimento che Segna la Carriera

Questo prestigioso riconoscimento da parte dell’A’ Design Award testimonia l’eccellenza progettuale di Shunsuke Ohe e la sua abilità nel creare spazi che non solo espongono prodotti, ma sanno anche evocare emozioni e ispirare l’azione. Il premio è destinato a rafforzare ulteriormente la reputazione di Shunsuke Ohe all’interno della comunità del design di interni e a motivare il suo team a continuare a spingere i confini dell’innovazione in progetti futuri. Grazie a questo importante traguardo, “Auto Motion” è pronto a stabilire nuovi standard nel design degli showroom automobilistici, influenzando le pratiche del settore e le aspettative dei clienti.

Chi è Shunsuke Ohe

Shunsuke Ohe, CEO e fondatore di LUSTYdesign Inc., ha sviluppato un profondo interesse per l’architettura e l’interior design fin da giovane, intraprendendo seriamente gli studi in queste discipline a soli 15 anni. Il suo portfolio diversificato spazia dal design architettonico all’interior design e alla coordinazione degli interni per un’ampia gamma di spazi, inclusi hotel, case, negozi, uffici e showroom. Guidato dalla passione per la creazione di design che fanno “battere il cuore” delle persone, Shunsuke Ohe si impegna costantemente a superare i limiti della sua arte, offrendo risultati eccezionali ai suoi clienti in Giappone e oltre.