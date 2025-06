L’agroalimentare italiano si trova di fronte a una sfida cruciale negli Stati Uniti. L’obiettivo ambizioso di raggiungere 9 miliardi di euro di esportazioni è messo a rischio da una combinazione di fattori, tra cui i dazi imposti e la debolezza del dollaro.

Frenata Brusca per l’Export del Made in Italy

Il primo mese di applicazione dei dazi statunitensi ha mostrato un impatto significativo: la crescita delle esportazioni di cibo Made in Italy negli USA è crollata al +1,3% rispetto al notevole +28,7% registrato l’anno precedente. Questo dato, emerso da un’analisi Coldiretti su dati Istat e diffuso in occasione del Fancy Food a New York, suona come un campanello d’allarme per le trattative in corso tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

Ad aprile, con l’entrata in vigore delle tariffe aggiuntive volute dall’ex Presidente Donald Trump (inizialmente al 20%, poi dimezzate al 10%), la crescita dell’export agroalimentare italiano negli USA ha subito una drastica contrazione rispetto allo stesso mese del 2024. Il confronto è negativo anche rispetto al primo trimestre del 2025, che aveva visto un incremento dell’11%, in linea con l’andamento medio decennale. Per avere un quadro più chiaro sarà necessario attendere i dati di maggio e giugno, quando l’effetto “scorte” si sarà esaurito.

I Settori Più Colpiti e il Pericolo “Italian Sounding”

Dopo una corsa agli acquisti di fine 2024, il 2025 si era aperto in positivo, ma l’incertezza ha iniziato a prevalere. I primi segnali negativi sono arrivati dal vino, che ad aprile ha registrato un calo in valore del 9% (contro il +18,1% di aprile 2024). Le vendite di formaggi rimangono in positivo (+7%), ma ben lontane dal +24,5% dell’anno precedente. Per l’olio d’oliva, si è passati da un +75% di aprile 2024 a un attuale -17%.

Ma l’impatto dei dazi non si limita alle aziende italiane. Compromettono anche i consumatori americani, erodendo il loro potere d’acquisto a causa dell’aumento dell’inflazione e dell’indebolimento del dollaro. Se il dazio al 10% dovesse rimanere, comporterebbe un aggravio di spesa per i cittadini statunitensi di quasi 800 milioni di euro, con inevitabili ricadute sulle aziende italiane, costrette a cercare nuovi mercati.

A ciò si aggiunge il pericolo dei falsi prodotti italiani. Gli USA sono in testa alla classifica dei maggiori taroccatori, con una produzione di italian sounding che ha superato i 40 miliardi di euro in valore, con i formaggi come prodotto di punta. L’aumento dei prezzi degli “originali” dovuto ai dazi potrebbe spingere i consumatori americani verso questi “italian fake”, aggravando ulteriormente il problema.

Le Voci di Coldiretti e Filiera Italia

Durante l’incontro su “L’eccellenza del modello alimentare italiano” al Fancy Food, diverse figure di spicco hanno espresso le loro preoccupazioni e proposte. Hanno partecipato, tra gli altri, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, ha sottolineato: “È importante che l’Ue trovi una soluzione diplomatica condivisa per evitare i danni causati dalle guerre commerciali ma è ugualmente essenziale che all’interno dell’Unione si apra un confronto su temi che fanno altrettanti danni alle nostre imprese, a partire dalla burocrazia. Un vero e proprio costo occulto che appesantisce la vita e i bilanci delle aziende italiane. E serve anche che si eliminino una volta per tutte tutti quei ‘dazi’ interni che non permettono in molti casi una competizione leale all’interno delle stesse imprese Ue”.

Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti, ha evidenziato: “I dazi Usa rischiano di avere un peso rilevante per l’economia nazionale, poiché parliamo di un mercato straordinariamente importante per il nostro Paese. A pagarne le conseguenze potrebbero essere tutti i cittadini italiani, non solo le imprese che operano sul mercato statunitense. Un aspetto di cui ogni trattativa dovrà tener conto, anche se resta chiaro che non saremo disposti in alcun modo a tollerare compromessi al ribasso rispetto alla tutela delle nostre aziende così come della salute dei consumatori”.

Luigi Scordamaglia, Amministratore Delegato di Filiera Italia, ha aggiunto: “L’evento di oggi è finalizzato anche a contrastare la riduzione in atto delle nostre esportazioni su quel mercato evidenziando come il cittadino americano sia sempre più interessato al nostro modello alimentare, alla nostra dieta equilibrata in quanto vero toccasana contro le malattie non trasmissibili legate soprattutto consumo di alimenti ultraprocessati ed ultraformulati lontanissimi dal nostro modello alimentare e che l’Onu ha messo quest’anno al centro della sua strategia”.

Un’analisi precedente di Coldiretti su dati Istat ha mostrato che i dazi imposti durante la prima presidenza Trump (2019-2020) avevano già portato a significative diminuzioni delle esportazioni: -15% per la frutta, -28% per carni e prodotti ittici lavorati, -19% per formaggi e confetture e -20% per i liquori. Anche il vino, pur non colpito direttamente, aveva segnato un -6%.