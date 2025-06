Fulvio Abbate e Bobo Craxi debuttano nel genere noir con I misteri di Monti Parioli, il nuovo romanzo edito da Capitano Sicuro. La sorpresa letteraria dell’estate, vede i due autori confrontarsi per la prima volta con il genere poliziesco.

Un caso per Gaspare Panunzio

Siamo a Roma, dove il quasi pensionato Gaspare Panunzio, “assistente capo coordinatore” della Polizia di Stato e residente nel quartiere di San Giovanni, si trova a indagare su un caso alquanto peculiare. Gli indiziati, nonché vittime inconsapevoli di questa intricata vicenda “poliziottesca”, sono proprio gli autori stessi del romanzo: Abbate e Craxi.

Mentre Bobo Craxi è intento a scrivere, in una chiave “riformista”, un seguito de “Il Capitale” di Marx, la Capitale è minacciata da un’azione eversiva di vasta portata. L’obiettivo? Una figura eminente del mondo politico-finanziario, identificata con il nome in codice “Obiettivo Servio Tullio“. Dietro a questa operazione si cela l’oscura “Cricca dello champagne“, un’organizzazione che annovera tra i suoi membri personaggi come “Eliogabalo” e la desiderabile Polissena, tutti assidui frequentatori della rinomata “Stuzzicheria” di via dei Monti Parioli.

Tra covi e intrighi internazionali

Il romanzo dipinge un quadro complesso in cui le “istituzioni democratiche” sono messe a rischio da un’organizzazione con ramificazioni internazionali, che coinvolge potenze straniere, Servizi segreti e una manovalanza locale spietata. I “covi” di questa cricca sono individuati tra la Balduina e i “rispettabili” Parioli, luoghi già teatro, nei primi anni Settanta, del torbido delitto Casati.

Nonostante la “mediocrità inflitta dall’ordine del piccolo potere” che caratterizza la figura dell’investigatore Panunzio, la sua presenza si rivela decisiva in un romanzo che si preannuncia serrato e al contempo divagante. Abbate e Craxi, con questa opera, puntano a rilanciare un genere narrativo popolare, il “poliziottesco”, conferendogli una “lucentezza civile” che spesso manca in altre produzioni.

Abbate e Craxi, due unicum dell’opinione pubblica italiana

Fulvio Abbate, nato a Palermo nel 1956 e residente a Roma, è una figura poliedrica del panorama culturale italiano. Con una vasta produzione letteraria alle spalle, che include romanzi come “Zero maggio a Palermo” (1990) e “Lo Stemma” (2023), oltre a saggi come “Sul conformismo di sinistra” (2005) e “Quando c’era Pasolini” (2022). La sua web-tv, Teledurruti, è un punto di riferimento per molti. Nel 2022, la Francia lo ha onorato nominandolo Officier de l’Ordre des Arts et des lettres.

Vittorio “Bobo” Craxi, nato a Milano nel 1964, porta nel duo la sua esperienza come politico, dirigente socialista, ex parlamentare ed esponente di Governo. La sua conoscenza della politica internazionale è evidente nei suoi scritti, tra cui “Route El Fawara Hammamet” (2004) e “Lettere da Barcellona” (2018). Già nel 2022, ha collaborato con Fulvio Abbate per il saggio “Gauche caviar, come salvare il socialismo con l’ironia”.

Perché nasce Capitano Sicuro Editore?

Dopo l’esperienza di Pdfinprop Edizioni, che nel 2023 ha visto l’uscita del fortunato pamphlet “L’amichettismo“, Fulvio Abbate ha deciso di dar vita a un nuovo soggetto editoriale: Capitano Sicuro editore. Questa iniziativa, che segue la creazione del canale Teledurruti nel 1998, conferma la volontà dell’autore di essere presente attivamente nei luoghi della parola, delle idee, del discorso romanzesco e saggistico, dell’intrattenimento e, soprattutto, del conflitto culturale, con un proprio marchio autonomo, lontano da qualsiasi controllo esterno.

Gli strumenti dell’autoproduzione, come dimostrato, permettono di navigare nel “mare aperto” di un’impresa che, ancor prima di essere letteraria o persino filosofica, risponde al “principio del piacere” espressivo immediato. Il nome della casa editrice è un omaggio a Francesco Sicuro (Palermo 1920-1997), zio di Fulvio Abbate, un comandante di marina mercantile e pittore di atolli per diletto personale. Capitano Sicuro Editore ha visto la luce a Roma il 10 Gennaio 2025, nel mese di Décervelage, giorno di saint-Bateau secondo il calendario ‘Patafisico. Il romanzo “I misteri di Monti Parioli” segue “La mediocrità illustrata ai cocker spaniel” (2025), un trattato dello stesso Abbate, che ha rappresentato il titolo d’esordio di questa nuova avventura editoriale.