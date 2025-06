A2A e Bp hanno siglato un accordo per la compravendita di gas naturale liquefatto (Gnl) di circa 1 miliardo di metri cubi all’anno, da realizzarsi tra il 2027 e il 2044. Nella nota ufficiale, l’amministratore delegato Renato Mazzoncini ha evidenziato come “l’instabilità geopolitica che da tempo caratterizza lo scenario mondiale ha messo in evidenza la necessità di consolidare il sistema di approvvigionamento energetico dell’Italia, che ha ancora un elevato livello di dipendenza da fonti estere via pipeline”. Secondo il manager, “nei prossimi anni, il gas continuerà a giocare un ruolo chiave per la sicurezza del sistema nazionale, bilanciando l’intermittenza delle fonti rinnovabili tramite la produzione termoelettrica, sempre più efficiente grazie a impianti a ciclo combinato di ultima generazione con rendimenti superiori al 60%”.

“Con la firma di questo importante accordo – sottolinea – abbiamo scelto di diversificare il mix delle forniture, beneficiando di una maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi nel medio-lungo periodo”. “In qualità di secondo operatore in Italia – chiarisce Mazzoncini – puntiamo a soddisfare la domanda di energia dei clienti finali e a contribuire alla sicurezza e stabilità del paese, delle imprese e dei cittadini”.

Per A2A, l’accordo, che prevede “fino a 10 carichi all’anno”, è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Industriale del Gruppo al 2035. Questi obiettivi mirano a una riduzione del 65% delle emissioni di scopo 1 e 2, grazie anche alla crescita della capacità installata da fonti rinnovabili, che ammonta a 5,7 GW, e all’elettrificazione dei consumi energetici finali. Le consegne del gas inizieranno nell’ultimo trimestre del 2027, con una riduzione dei carichi a partire dal 2042.