Xenia Hôtellerie Solution S.p.A., la società quotata su Euronext Growth Milan e conosciuta per la sua catena alberghiera Phi Hotels, continua la sua espansione. L’azienda ha annunciato la firma di un contratto di locazione ventennale per una nuova struttura turistico-ricettiva: il Phi Hotels Apartment Bergamo.

Una Nuova Offerta a Nembro (BG)

La nuova proprietà, situata a Nembro (BG), è strategicamente posizionata vicino all’aeroporto di Orio al Serio, all’importante area industriale di Bergamo e alle principali vie di comunicazione. Questo la rende ideale per intercettare diverse tipologie di clientela. Il Phi Hotels Apartment Bergamo sarà operativo a partire dal 15 settembre 2025 e si distingue per la sua offerta di 15 appartamenti bilocali, caratterizzati da ampi spazi interni ed esterni. La struttura sarà dotata di domotica innovativa e sistemi di automazione di ultima generazione, promettendo un’esperienza di soggiorno moderna e confortevole. Questa aggiunta completa l’offerta di Phi Hotels sul territorio, affiancandosi al già esistente Phi Hotel Piajo, di cui Xenia aveva comunicato l’acquisizione il 27 gennaio 2025.

Crescita in Linea con il Piano Industriale

Quest’operazione rappresenta la terza acquisizione conclusa da Xenia nel corso del 2025, in piena sintonia con il Piano Industriale 2025-2028 presentato dalla società il 22 gennaio 2025. Le precedenti operazioni includono, oltre al già citato Phi Hotel Piajo, anche il Phi Hotel Palio di Asti, annunciato il 30 maggio 2025. L’investimento complessivo per la locazione del Phi Hotels Apartment Bergamo ammonta a circa 2 milioni di euro per l’intera durata del contratto, un valore in linea con le attuali condizioni di mercato per strutture simili nell’area. Il contratto è soggetto a specifiche condizioni sospensive di natura tecnico-amministrativa, comuni in operazioni di questo tipo.

Le Dichiarazioni dell’Amministratore Delegato

Ercolino Ranieri, nella foto, Amministratore Delegato di Xenia Hôtellerie Solution, ha espresso grande soddisfazione per la nuova operazione: “Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali.”