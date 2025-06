La crescita delle imprese italiane al centro di un ambizioso accordo da 200 miliardi di euro siglato tra Confindustria e Intesa Sanpaolo. L’intesa quadriennale, annunciata lo scorso gennaio dai presidenti Emanuele Orsini e Carlo Messina, nella foto, mira a rilanciare il sistema produttivo nazionale fino al 2028, con un focus particolare sulle opportunità offerte da Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale.

Un Patto per il Futuro dell’Industria

Giorni fa, presso la sede di Unione Industriali Torino, si è tenuto l’incontro territoriale di presentazione di questo importante accordo. Un’occasione per approfondire le peculiarità delle nuove misure e confrontarsi con il tessuto imprenditoriale locale. Il Piemonte, regione chiave in questo scenario, vedrà destinati ben 17 miliardi di euro dei 200 complessivi, risorse che andranno a integrare quelle già stanziate dalla Banca per il PNRR.

Marco Gay, Presidente di Unione Industriali Torino, e Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa. “Questo protocollo d’intesa nasce dalla volontà condivisa di affrontare con responsabilità e visione le grandi trasformazioni in atto mettendo al centro imprese, sviluppo, sostenibilità e innovazione”, ha dichiarato Gay. Cappellari ha aggiunto: “Il tessuto economico regionale si conferma solido e reattivo, anche in questo momento di incertezza. Ne abbiamo evidenza dai nostri gestori, che ogni giorno dialogano con le 96.000 imprese clienti in regione, che esprimono tenacia, capacità di visione, competitività sui mercati globali grazie a una buona propensione all’export e alla presenza di distretti e comparti ad alto potenziale e qualità distintiva.”

Le Novità dell’Accordo: Dall’Aerospazio alla Sostenibilità

L’accordo introduce diverse novità, con un’attenzione specifica a settori ad alto potenziale di crescita e innovazione:

Investimenti in nuovi modelli produttivi: Particolare enfasi su Aerospazio, Energia/Idrogeno, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita .

Particolare enfasi su e . Accelerazione della transizione sostenibile: In linea con il Piano Transizione 5.0 , si promuovono processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare, mirando a un bilanciamento energetico ottimale.

In linea con il , si promuovono processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare, mirando a un bilanciamento energetico ottimale. Ricerca e innovazione: Favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati.

Favorendo la nascita e lo sviluppo di attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati. Rafforzamento della governance aziendale: Soluzioni innovative per la diversificazione delle fonti finanziarie e il ribilanciamento dei livelli di debito.

Soluzioni innovative per la diversificazione delle fonti finanziarie e il ribilanciamento dei livelli di debito. Piano per l’Abitare Sostenibile: Per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.

Per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana. Crescita delle imprese del Sud: Attraverso la valorizzazione della ZES Unica del Mezzogiorno.

Un settore che ha ricevuto particolare attenzione durante l’incontro è stato l’aerospazio, riconosciuto come un’eccellenza in Piemonte con ampie potenzialità di sviluppo. Sono state presentate misure ad hoc per favorire nuovi insediamenti produttivi, l’ampliamento e l’ammodernamento di quelli esistenti, e gli investimenti nel settore energetico.

Giorgio Marsiaj, Delegato di Confindustria per l’Aerospazio, ha evidenziato la rilevanza strategica del settore: “In un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche, l’aerospazio rappresenta ancor di più una leva strategica per la competitività del nostro sistema industriale. L’Italia vanta un posizionamento unico: una filiera integrata, con grandi player e PMI altamente specializzate, capaci di innovare e competere nel mondo.”

Una Collaborazione Solida e Duratura

Il protocollo presentato consolida una collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria avviata nel 2009. In quindici anni, grazie a un volume di crediti erogati pari a 450 miliardi di euro, questa partnership ha contribuito in modo significativo all’evoluzione del rapporto tra banca e impresa, supportando le PMI e le industrie anche nei momenti più complessi. Numerose iniziative congiunte, spesso sostenute da garanzie governative, hanno permesso di erogare nuovo credito a decine di migliaia di imprese, prevalentemente PMI, vera e propria spina dorsale del Made in Italy nel mondo.

I contenuti dettagliati dell’accordo sono stati illustrati da Agostino Deiana, Direttore Commerciale Imprese Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. Giovanni Foresti, responsabile Regional Research Intesa Sanpaolo, ha fornito un quadro dello scenario macroeconomico con un focus sul Piemonte, mentre Stefania Ascione, responsabile Consulenza R&S e Finanziamenti Europei Intesa Sanpaolo, ha posto l’accento sulle opportunità di investimento nell’aerospazio.

L’incontro si è concluso con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Stefano Cappellari, Giorgia Garola (Vice Presidente Unione Industriali Torino e Presidente AMMA), Giorgio Marsiaj (Presidente e AD Sabelt Spa), e Andrea Romiti (fondatore e AD di APR Srl), a testimonianza dell’impegno congiunto per lo sviluppo futuro.