La corsa al protezionismo avviata da Donald Trump ha già causato danni prima ancora che i dazi entrassero in vigore. Tuttavia, l’impatto significativo sulla crescita economica sarà molto più complesso, poiché si unirà a un insieme di “vulnerabilità” già esistenti che, di per sé, rappresentano rischi per la stabilità finanziaria e la sostenibilità del debito.

Il Rapporto economico annuale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), l’istituzione di Basilea dedicata al coordinamento tra le banche centrali del mondo, lancia un chiaro allerta. Il documento giunge in un momento in cui, da un lato, si prefigura una sorta di accordo tra Stati Uniti e Cina, ma dall’altro si evidenzia una rottura tra Washington e Canada sulla tassazione dei giganti della tecnologia, un chiaro monito per l’Unione Europea durante le fasi finali del negoziato con Trump.

L’economia globale, avverte la Bri, “risentirà dell’alta incertezza ancor prima di vedere gli effetti totali dei dazi”: le aziende, come mostra anche l’analisi dei dati Istat per l’Italia, stanno posticipando gli investimenti e le famiglie aumentano i risparmi per proteggersi. Tuttavia, il rallentamento della crescita deve ancora manifestarsi nei dati ufficiali, mentre già si percepisce che “l’alta incertezza e la caduta della fiducia da parte di consumatori e aziende segnalano chiaramente un deterioramento imminente dell’attività economica”, con previsioni di crescita in significativo peggioramento “per diversi Paesi.”

Una minaccia che si aggiunge a due teatri di conflitto ai margini d’Europa, in un periodo caratterizzato dall’uscita dalla pandemia e dall’impatto inflazionistico dovuto ai prezzi energetici, e non affligge economie in salute. Al contrario, l’impatto dei dazi sovrasta un contesto già vulnerabile, caratterizzato da debito record in alcuni Paesi, da una crescente frammentazione economica e da istituzioni finanziarie non bancarie poco regolamentate come hedge fund ed emittenti di criptovalute, che “aggravano i rischi” per la stabilità finanziaria e la sostenibilità del debito. Governo, istituzioni finanziarie e banche centrali saranno “fondamentali come forze stabilizzatrici” e dovranno “agire con decisione su più fronti per garantire la stabilità dei prezzi e promuovere una crescita economica sostenibile, preservando al contempo la stabilità economica e finanziaria”, afferma Agustín Carstens, direttore generale della Bri.

Le “sacche di rischiosità” individuate dalla Bri nel sistema finanziario comprendono alcune problematiche già note, come il debito pubblico “senza precedenti” in certi Paesi che richiede la creazione di margini di bilancio; i mercati privati di credito che aggirano il sistema bancario e le sue normative di vigilanza; e le politiche ‘relative value’ degli hedge fund. Un rischio emergente, costantemente monitorato dalla Bri, è rappresentato dalle criptovalute e dai legami crescenti con la finanza tradizionale, spinti in gran parte dagli Stati Uniti. In particolare, gli stablecoin ancorati ai titoli di stato statunitensi, che sembrano attirare l’attenzione di alcune figure influenti dell’entourage di Trump per finanziare il debito. “Se continueranno a espandersi, potrebbero presentare rischi, inclusa la possibilità di una corsa alla vendita di asset sicuri”. Nonostante una capitalizzazione aggregata relativamente contenuta, emittenti di stablecoin come Tether e Circle “posseggono riserve significative in titoli di stato americani e forniscono una parte considerevole di liquidità ai mercati pronti contro termine”, si legge nel documento di circa 120 pagine. “Il loro crescente peso solleva preoccupazioni per la stabilità finanziaria, esponendo la finanza tradizionale alle fluttuazioni dell’ecosistema cripto”: uno shock negativo nel mercato delle criptovalute “potrebbe portare a crolli significativi che rischiano di destabilizzare il corretto funzionamento del mercato dei titoli di stato.”