In Europa si contano 133 milioni di persone con disabilità o malattie croniche. Di questi, 50 milioni sono viaggiatori abituali che, insieme ai loro accompagnatori, generano un giro d’affari stimato intorno ai 400 miliardi di euro ogni anno. Tuttavia, l’Italia, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, è ancora in ritardo in materia di turismo accessibile.

Questa osservazione proviene da Consumers’ Forum, un’associazione indipendente che comprende associazioni di consumatori, aziende e le loro associazioni di categoria, oltre a istituzioni.

“Nel nostro Paese, il numero di persone con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni. Questi individui spendono in Italia per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro all’anno”, spiega il presidente Furio Truzzi. “Questo avviene perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni; la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, non dispone di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili. Alle barriere architettoniche si aggiungono barriere sensoriali, digitali e culturali. Eppure”, continua Truzzi, “il mercato potenziale del turismo accessibile in Italia è stimato in oltre 27 miliardi di euro all’anno: il viaggiatore con disabilità spende, infatti, in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, poiché preferisce alloggi di categoria superiore che garantiscano spazio e libertà di accesso. Inoltre, noleggia veicoli di dimensioni maggiori ed è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto per avere maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Non dimentichiamo che spesso viaggia con uno o più accompagnatori.”

Per discutere le possibili soluzioni per garantire a tutti i cittadini il diritto alle vacanze, Consumers’ Forum organizza il convegno “Consumatori e Disabilità”, che si terrà sabato 19 luglio a Viareggio. Durante l’evento, istituzioni, imprese e associazioni si confronteranno sul tema dell’accessibilità universale e dell’inclusione.