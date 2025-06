Nella Repubblica del Congo, un passo significativo verso la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo agro-industriale è stato compiuto con l’inaugurazione del primo impianto di estrazione di olio vegetale del Paese. L’evento, tenutosi a Loudima, nella parte centro-meridionale del Congo, ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, e di Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources e Direttore Generale di Eni, alla guida della delegazione dell’azienda italiana.

Un Nuovo Pilastro per i Biocarburanti

L’impianto, noto come agri-hub di Loudima, è destinato a giocare un ruolo cruciale nella strategia di Eni per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Con una capacità produttiva di 30 mila tonnellate all’anno di olio vegetale, l’olio estratto sarà inviato alle bioraffinerie Enilive, dove verrà trasformato in biocarburante. Questa iniziativa posiziona la Repubblica del Congo come un attore chiave nella filiera dei biocarburanti, contribuendo attivamente alla mobilità sostenibile.

Un aspetto innovativo del progetto è l’approccio all’approvvigionamento delle materie prime. Le colture oleaginose saranno sviluppate su terreni degradati o sottoutilizzati, o attraverso colture intercalari, grazie a un progetto di agricoltura rigenerativa sviluppato in collaborazione con realtà locali. Questo metodo non solo ottimizza l’uso del suolo ma garantisce anche la sostenibilità della produzione. Gli oli vegetali prodotti in Congo sono, infatti, certificati secondo i rigorosi criteri della Direttiva Europea sui biocarburanti (Renewable Energy Directive, RED), assicurando tracciabilità, sostenibilità del processo produttivo, e rispetto della biodiversità, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

Impatto Socio-Economico e Sviluppo Locale

L’iniziativa di Loudima rappresenta una importante opportunità di sviluppo per il settore agro-industriale congolese. Eni sta attivamente supportando la filiera locale dell’agribusiness fornendo servizi avanzati di meccanizzazione e sementi migliorate. Si prevede l’utilizzo di circa 200 nuovi mezzi, di cui la metà già impiegati nella corrente campagna agricola.

Oltre al potenziamento delle infrastrutture agricole, il progetto include programmi di formazione per gli agricoltori e mira a creare nuove competenze occupazionali specialistiche. Si stima il coinvolgimento di circa 400 trattoristi, oltre a figure professionali nel campo della logistica e dei processi industriali. Queste azioni sono volte a contribuire in maniera significativa al rilancio agricolo del Paese, promuovendo lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.

L’agri-hub di Loudima non si limiterà alla produzione di oli vegetali per biocarburanti. L’impianto produrrà anche proteine vegetali ad uso zootecnico, offrendo ulteriori opportunità di sviluppo per il comparto agro-alimentare del Paese e rafforzando la sicurezza alimentare.

Eni e la Transizione Energetica in Congo

Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative di Eni volte a promuovere la transizione energetica nella Repubblica del Congo. Tra queste, spicca il programma di promozione di sistemi di cottura migliorati, che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento domestico e del consumo non sostenibile di biomassa, migliorando la qualità della vita delle comunità. Questo programma ha già raggiunto oltre 300.000 persone.

Eni, presente in Congo dal 1968, è l’unica società impegnata nello sviluppo delle ingenti risorse di gas del Paese e fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo (CEC), che garantisce il 70% della produzione di energia elettrica nazionale. Nel 2023, l’azienda ha inaugurato il Centro di Eccellenza per le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica di Oyo e sostiene numerosi progetti volti a migliorare l’accesso all’educazione e alla salute, oltre a favorire la diversificazione economica.