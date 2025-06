Il taglio dei tassi, le tensioni geopolitiche e i dazi statunitensi rappresentano le principali incertezze per le banche europee che si avvicinano alla conclusione del primo semestre dell’anno ed è in arrivo il momento di comunicare i risultati. Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, la combinazione di questi fattori negativi potrebbe provocare “un’inversione di tendenza nel ciclo favorevole degli utili delle istituzioni bancarie”, mettendo in discussione la crescita dell’indice azionario Stoxx 600 Bank, che ha registrato un incremento del 135% dalla fine del 2022, raggiungendo i livelli massimi degli ultimi 17 anni.

Un supporto all’andamento positivo delle azioni bancarie deriva da una solida posizione finanziaria, con un coefficiente CET1 medio superiore al 14%, una maggiore propensione al riacquisto di azioni proprie e una serie di operazioni di fusione e acquisizione in corso in diversi stati europei.

Con il calo dei tassi da parte delle banche centrali, le istituzioni di credito hanno incrementato i loro ricavi attraverso il trading e le commissioni. I depositi dei clienti delle banche europee, che superano i 13.000 miliardi di euro, potrebbero fungere da “catalizzatore per la crescita dei volumi nei prossimi anni”, con un’accelerazione nell’erogazione di prestiti e mutui, nonché un focus sul wealth management.