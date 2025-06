In merito al caos che ha colpito diversi aeroporti del nord Italia, un’associazione di consumatori ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, riferendosi a una potenziale interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto riportato, l’episodio che si è verificato risulta estremamente grave e ha avuto un impatto significativo sul settore del trasporto aereo, coinvolgendo migliaia di passeggeri. Questo disservizio, dicono, è particolarmente preoccupante in estate, periodo in cui si registra un aumento dei viaggi.

Molti passeggeri, che hanno visto il proprio volo cancellato o subire ritardi notevoli, stavano partendo per raggiungere località turistiche, subendo così ulteriori danni sia economici che morali. È inaccettabile che nel 2025 il settore aereo possa affrontare disservizi così gravi, pertanto domani sarà presentato un esposto alla Procura di Milano per accertare le responsabilità di questo black out.

I passeggeri coinvolti nei disagi aerei legati al guasto del Centro radar di ENAV hanno diritto a rimborsi e assistenza, come stabilito dal Regolamento CE 261/2004. Questo è quanto afferma una società specializzata nel settore aereo.

Anche in situazioni straordinarie come quella di ieri, se un volo viene cancellato o subisce un ritardo significativo, la compagnia aerea è obbligata a fornire assistenza ai passeggeri, che include pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, sistemazioni in hotel se necessarie, trasferimenti dall’aeroporto e viceversa, oltre a due comunicazioni, sia via telefono che per altri mezzi.

Se tale assistenza non viene fornita e il passeggero ha dovuto sostenere costi per pasti, bevande, taxi o hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese, a condizione che siano ragionevoli. È consigliabile conservare tutte le ricevute di tali spese, in particolare per i taxi.

Nel caso in cui un volo venga cancellato a causa di un black out, la compagnia aerea deve offrire ai passeggeri la scelta tra: il rimborso del biglietto e, se necessario, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza al più presto, l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o l’imbarco su un volo successivo.

Tuttavia, non è prevista alcuna compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero, poiché si tratta di un caso di forza maggiore; quindi, la cancellazione o il ritardo non sono imputabili alla compagnia aerea.