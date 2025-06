I passeggeri che hanno subito disagi aerei a causa del guasto al Centro radar Nord-Ovest di Enav hanno diritto a ricevere rimborsi e assistenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ce 261/2004. Questa informazione è stata fornita da una società esperta nel trasporto aereo.

Anche in situazioni straordinarie come quella di ieri, nel caso di cancellazione di un volo o di un ritardo significativo, la compagnia aerea è obbligata a fornire assistenza ai passeggeri. Questa assistenza include pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, sistemazione in hotel qualora fossero necessari uno o più pernottamenti, trasferimenti dall’aeroporto al luogo di soggiorno e viceversa, insieme a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o email.

Se tale assistenza non viene fornita e il passeggero ha dovuto sostenere costi per pasti, bevande, taxi o hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, a patto che siano ritenute ragionevoli e adeguate. È consigliabile conservare tutte le ricevute relative a queste spese, in particolare quelle intestate, come nel caso dei taxi.

Nel caso in cui un volo sia stato cancellato a causa del blackout, la compagnia aerea deve offrire ai passeggeri diverse opzioni: il rimborso del biglietto e, se ci sono coincidenze, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale nel più breve tempo possibile; oppure l’imbarco su un volo successivo a data da definirsi.

Kathrin Cois, Direttore Generale della società di trasporti, ha precisato: “Non è prevista invece la compensazione economica fino a 600 euro a passeggero, poiché si tratta di un caso di forza maggiore e, pertanto, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla compagnia aerea.”

