Simone Baldelli ha dichiarato: “Di fronte a noi ci sono due date importanti nella lotta contro il fenomeno nocivo del telemarketing aggressivo e scorretto, che ogni giorno colpisce milioni di cittadini ormai frustrati. A partire dal 19 agosto, attiveremo i primi ‘filtri di rete’ per bloccare le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano falsi numeri fissi; e il 19 novembre, verranno introdotti ulteriori filtri per le chiamate in entrata dall’estero che si servono di falsi numeri di telefono mobile”.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Laura Aria, membro del collegio dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, che è intervenuta al nostro convegno sui consumatori per comunicare ufficialmente questa notizia. Inoltre, voglio elogiare l’operato dell’Agcom, che ha collaborato in questi mesi con gli operatori di rete per elaborare e implementare queste soluzioni tecniche. Ci auguriamo che ciò possa ridurre drasticamente questa pratica molesta, scorretta e spesso truffaldina ai danni dei cittadini”.

Questa iniziativa mostra un impegno concreto verso la protezione dei consumatori, riflettendo la necessità di risolvere un problema sempre più crescente, che provoca ansia e frustrazione tra gli utenti telefonici. È fondamentale garantire un ambiente di comunicazione più sicuro e rispettoso nei confronti delle persone.

La questione del telemarketing invasivo ha assunto proporzioni mai viste prima, e l’implementazione di filtri di rete è una risposta importante per tutelare i cittadini da pratiche scorrette. L’efficacia di tali misure dipenderà anche dalla continua cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori di telecomunicazione.