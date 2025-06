Via alle iscrizioni per la V edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva” 2025, il concorso nazionale nato per celebrare le cuoche professioniste e il loro utilizzo dell’olio extra vergine d’oliva. La competizione intende mettere in risalto il talento femminile in cucina, valorizzando la qualità e le molteplici applicazioni dell’olio EVO attraverso ricette innovative.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre 2025.

Un Concorso per Valorizzare e Promuovere

Promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi), il concorso si propone di incentivare la professionalità delle cuoche e, al contempo, diffondere la conoscenza delle potenzialità legate all’uso consapevole dell’olio in cucina. È infatti obbligatorio impiegare, nelle ricette elaborate, uno degli oli finalisti della XXXIII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario e della IV edizione de La Goccia d’Ercole, garanzia di qualità comprovata grazie a rigorose fasi di selezione e a criteri di accesso seri e imparziali.

Una peculiarità di “Extra Cuoca”, il primo concorso in Italia a premiare cuoche professioniste di talento, è la formazione dedicata alle partecipanti. Questa si svolge parallelamente al concorso, offrendo diversi percorsi formativi con focus sulle caratteristiche sensoriali degli oli extravergine, gli aspetti nutrizionali, gli usi in cucina e gli abbinamenti in sala, e la biodiversità legata al territorio di produzione. Un altro punto di forza è la promozione delle singole cuoche, attraverso la realizzazione di interviste e la pubblicazione di contenuti sui canali social e sui media.

Come Partecipare e i Criteri di Valutazione

Le cuoche professioniste possono iscriversi gratuitamente a Extra Cuoca entro martedì 30 settembre, compilando il modulo online disponibile su https://extracuoca.it/iscriviti/. Ogni partecipante ha la possibilità di inviare un massimo di quattro ricette, una per ciascuna delle quattro categorie in gara: Antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), Primi Piatti, Secondi Piatti e Dolci.

Gli elaborati, completi di foto del piatto finito, saranno esaminati da un Collegio di esperti del settore. Verrà attribuito un punteggio, espresso in centesimi, basato su sette parametri fondamentali: l’attenzione al profilo sensoriale dell’olio prescelto, la cura nella scelta degli ingredienti, la valorizzazione dei prodotti locali, la gradevolezza della descrizione, l’aspetto estetico del piatto (valutabile dalla foto), la salubrità e il profilo nutrizionale, e infine l’originalità, creatività e innovazione. Dopo la formazione della graduatoria, si procederà alla proclamazione delle finaliste, che parteciperanno alla “Sfida ai fornelli” finale. Qui, eseguiranno le loro preparazioni in presenza davanti a un commissario di cucina.

Le due Giurie delle finali – una specializzata in antipasti e primi piatti e l’altra in secondi piatti e dolci – saranno composte da un tecnologo alimentare (Presidente), due giudici internazionali di cucina, un assaggiatore di olio d’oliva e un commissario di cucina. I piatti verranno assaggiati e giudicati assegnando un punteggio basato su criteri specifici di valutazione: la Mise en place e pulizia, la valorizzazione dell’olio extravergine utilizzato, la preparazione professionale, la gestione degli scarti alimentari e sostenibilità, l’aspetto estetico e servizio, e naturalmente il gusto (sapore gradevole in armonia con il tipo di alimento impiegato e uso corretto dei condimenti).

Infine, verranno proclamate le 8 cuoche vincitrici, con la prima e la seconda classificata per ogni categoria di gara.