Un black-out nei sistemi di controllo del traffico aereo ha causato disagi significativi lo scorso fine settimana, interessando centinaia di voli e migliaia di passeggeri. Al centro della vicenda, un’interruzione nella trasmissione dei dati radar che ha coinvolto il Centro di Controllo d’Area di Milano, responsabile della gestione del traffico nel Nord-Ovest.

L’Interruzione e le Sue Conseguenze

Nella serata di sabato, un’avaria ha compromesso il funzionamento del sistema di trasmissione dati radar presso l’ACC di Milano. Questo ha avuto un impatto immediato e rilevante sull’operatività aeroportuale: una cinquantina di voli sono stati cancellati e decine di altri dirottati, a cui si sono aggiunti ritardi che hanno coinvolto circa 300 aerei. L’evento, avvenuto in uno dei primi weekend di punta per le vacanze estive, ha generato notevoli disagi per i passeggeri.

La Natura del Guasto

Secondo quanto comunicato da ENAV, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo, il problema è stato causato da un’avaria alla connettività che assicura il flusso dei dati radar alla sala operativa. Tale connettività è fornita da un operatore esterno di telecomunicazioni, TIM. ENAV ha precisato che “l’avaria ha interessato sia il collegamento principale sia quello di riserva della rete operativa Enet, che collega in modo ridondato tutti i siti Enav”.

La Posizione di TIM

In risposta al comunicato di ENAV, TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) ha tenuto a precisare che la trasmissione dei dati è “garantita da sistemi ridondanti per cui, ove non funzioni un canale, se ne attiva un altro di backup”. L’azienda ha confermato di aver “costantemente operato per monitorare la situazione e garantire i livelli di affidabilità richiesti dal sistema sia per la componente di propria responsabilità contrattuale sia a supporto di ENAV”.

TIM ha inoltre sottolineato che il funzionamento del radar “dipende da diversi sistemi riferibili a differenti operatori”. Sulla base delle informazioni in suo possesso, TIM “si considera estranea ai fatti”. L’azienda ha espresso fiducia nel fatto che “le analisi in corso stabiliranno la catena di responsabilità anche nell’ottica che l’accaduto non possa reiterarsi”.