Motociclette e automobili in fila a mezzogiorno, precedute da una safety car con sirene attive: il tunnel di Tenda riapre al traffico dopo cinque anni di chiusura totale dei collegamenti stradali tra Italia e Francia tramite il valico di Limone Piemonte (Cuneo).

Il corteo di veicoli è guidato da un motociclista di Alba; la prima automobilista ha una targa francese. “L’importante è tornare al mare passando di qui”, afferma uno dei motociclisti in coda.

Dal 18 luglio, l’orario di apertura dovrebbe diventare continuativo per tutta l’estate, dalle 6 alle 21. Attualmente, questo vale solo nei weekend; nei giorni feriali si viaggerà invece su tre fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18 alle 21.

La partenza all’inizio di ogni fascia oraria avviene sempre dal versante italiano. I tempi di attesa per gli utenti provenienti da entrambi i lati, secondo notizie dell’Anas, si aggirano attorno ai 30 minuti. Il traffico sarà gestito da safety car che garantiranno un transito sicuro, regolando anche i passaggi tra i due versanti.

Fino a settembre 2025, rimane in vigore il divieto di transito per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questo divieto è previsto per ragioni precauzionali e sarà revocato quando tutte le installazioni della galleria, già realizzate e collaudate, saranno gestite dal programma centralizzato.