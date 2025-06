Un nuovo colpo di scena scuote il panorama del commercio mondiale. Dopo segnali di ottimismo per un possibile accordo tra Stati Uniti e Unione Europea e progressi nei negoziati con la Cina sulle terre rare, il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa l’interruzione delle trattative commerciali con il Canada. Una mossa inaspettata che getta un’ombra sulle relazioni economiche tra i due paesi confinanti.

La decisione di Trump arriva in risposta a quella che ha definito “un diretto e chiaro attacco” agli Stati Uniti: l’intenzione del Canada di imporre una tassa sui servizi digitali offerti dalle aziende tecnologiche americane. “Stanno copiando l’Unione Europea”, ha affermato il leader statunitense, aggiungendo: “a causa di questa tassa esorbitante, interrompiamo con effetto immediato tutte le discussioni sul commercio con il Canada”.

Le Ragioni Dietro la Reazione di Washington

Il presidente Trump ha motivato la sua forte reazione definendo il Canada “un Paese con cui è molto difficile commerciare”, citando in particolare l’applicazione, da parte canadese, di dazi fino al 400% sui prodotti lattiero-caseari americani per anni. Questa mossa canadese sulla tassazione digitale, interpretata come una copia delle politiche europee, sembra aver fatto da detonatore a tensioni latenti.

La Casa Bianca ha annunciato che, “nei prossimi sette giorni”, comunicherà al governo canadese i “dazi che applicherà per fare affari con gli Stati Uniti”. Questo preannuncia una fase di incertezza e possibili ritorsioni commerciali che potrebbero avere ripercussioni significative sui flussi di beni e servizi tra i due paesi. La rottura dei negoziati con un partner storico come il Canada riaccende i riflettori sulle politiche commerciali aggressive dell’amministrazione Trump, che continua a privilegiare un approccio di “America First” nelle relazioni economiche internazionali.