Riguardo agli interventi di risanamento della volta del traforo del Monte Bianco, iniziati nel 2024 con una chiusura totale di tre mesi e mezzo, è previsto che nel 2025 parta la seconda tranche di lavori già appaltati (precedentemente programmati per il 2024). A partire dal 2027, è stata pianificata una nuova fase dell’intervento, che considererà la minore produttività del cantiere nel lasso di tempo di 105 giorni, in contrasto con le previsioni e i risultati dello studio del Politecnico, che ha evidenziato le attuali necessità di risanamento (che si estendono su poco più di 5 chilometri). La conclusione di questo primo step di attività è fissata per il 2038.

A partire dal 2043 e fino al 2050 sono previsti ulteriori interventi più localizzati per completare le attività di risanamento necessarie a seguito di futuri assessmet della volta. Queste informazioni sono riportate nel bilancio 2024 della Società Italiana del Traforo del Monte Bianco, che detiene il 50% della concessione della galleria tra Courmayeur e Chamonix (Francia).

Nel 2024, il primo cantiere test sulla volta del traforo, lungo 11,6 chilometri, ha comportato una chiusura totale dal 2 settembre al 16 dicembre. A fronte dei 600 metri di volta da ricostruire, è stato possibile intervenire su poco più della metà (328 metri). Quest’anno, la chiusura avverrà dal primo settembre al 12 dicembre, riguardando lavori su un tratto di 254 metri.

Nel 2024, anno inaugurale di una serie di chiusure programmate per lavori sulla volta del tunnel, la Società Italiana del Traforo del Monte Bianco (Sitmb) ha registrato una perdita d’esercizio di 4 milioni 892 mila euro. “Hanno inciso negativamente rispetto al 2023”, si legge nel bilancio, “sia i minori ricavi (-13 milioni 712 mila euro) derivanti dalla chiusura del traforo (dal 2 settembre 2024 al 16 dicembre 2024) per l’esecuzione dei lavori di rinnovo dei primi 328 metri della volta, sia l’interdizione del traffico pesante sulla bretella Ivrea-Santhià, che ha deviato consistenti flussi di traffico dal traforo verso altre direttrici. Si aggiunge anche il minore utilizzo del fondo ripristino (-6 milioni 787 mila euro), solo parzialmente compensati dalle variazioni positive della gestione finanziaria (+1 milione 599 mila euro) e fiscale (+3 milioni 42 mila euro).”