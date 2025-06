Un importante riconoscimento è arrivato per Banca Sella Holding. L’agenzia di rating S&P Global Ratings ha infatti assegnato per la prima volta a Banca Sella Holding (nella foto, il presidente Giovanni Petrella) il rating investment grade BBB-/A-3, rispettivamente per il lungo e il breve termine, con un outlook stabile. Questa valutazione rappresenta una pietra miliare per Banca Sella, che già si avvaleva dei rating di Moody’s e Morningstar/DBRS.

La decisione di aggiungere un terzo rating si inserisce in un più ampio processo strategico avviato dal Gruppo. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare l’accesso ai mercati finanziari, fornendo un supporto concreto ai programmi di emissione previsti dal piano di funding. Questo approccio mira anche a garantire elevati livelli di trasparenza sia verso il mercato che verso gli investitori, consolidando la fiducia degli stakeholder.

I Fondamentali di un Gruppo Resiliente

L’assegnazione del rating BBB-/A-3 da parte di S&P Global Ratings non è casuale, ma riflette i solidi fondamentali su cui si basa il Gruppo Banca Sella. In particolare, la valutazione ha evidenziato diversi punti di forza:

Un modello di business diversificato , che contribuisce alla stabilità e alla capacità di adattamento.

, che contribuisce alla stabilità e alla capacità di adattamento. Un buon track record , ovvero una comprovata storia di successi e risultati positivi nel tempo.

, ovvero una comprovata storia di successi e risultati positivi nel tempo. Un approccio conservativo nella gestione dei rischi, sia finanziari che non finanziari, che garantisce prudenza e sicurezza operativa.

Inoltre, S&P Global Ratings ha sottolineato i continui investimenti in innovazione che caratterizzano l’operato del Gruppo. Questi investimenti sono visti come un fattore chiave che contribuisce sia alla performance complessiva che alla resilienza operativa di Banca Sella Holding, permettendole di affrontare le sfide del mercato con maggiore efficacia.

L’outlook stabile, infine, testimonia la fiducia riposta dall’agenzia nella capacità del Gruppo di mantenere nel tempo una buona qualità degli attivi, di consolidare ulteriormente la sua offerta digitale – un settore in cui Banca Sella è particolarmente attiva e riconosciuta – e di proseguire con successo nella realizzazione della sua prudente strategia di business. Questo rating non è solo un attestato di affidabilità, ma anche un segnale positivo per il futuro del Gruppo nel panorama finanziario.