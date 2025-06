La Regione Liguria (nella foto, il presidente Marco Bucci) ha compiuto un passo significativo verso la sostenibilità e il risparmio energetico, destinando ulteriori 1,8 milioni di euro al finanziamento di progetti volti all’efficientamento energetico degli edifici pubblici situati nelle aree interne. Queste nuove risorse sono una risposta diretta all’elevato interesse mostrato dai Comuni, che avevano presentato un numero di proposte ben superiore alla dotazione iniziale.

Grazie a questo rifinanziamento, sarà possibile soddisfare la totalità dei 42 progetti presentati dai Comuni delle aree dell’imperiese, della Bormida ligure, della Fontanabuona e della Valle Scrivia. L’investimento complessivo per questi interventi sale così a 5,8 milioni di euro, a fronte di una dotazione iniziale che era di soli 1,8 milioni.

Dettagli del Bando e Vantaggi per i Comuni

L’intervento, che rientra nelle risorse del FESR 2021-2027, prevede contributi a fondo perduto che possono coprire fino al 100% dell’investimento, con un tetto massimo di 150.000 euro per singolo progetto. Una vera boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali, che potranno così ammodernare le proprie strutture senza gravare sui bilanci.

Sono ammissibili diverse tipologie di interventi, tutti finalizzati a ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale. Tra questi, spiccano i lavori sull’involucro edilizio, l’ammodernamento degli impianti termici e di illuminazione, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la rimozione dell’amianto, l’installazione di sistemi di gestione energetica e la realizzazione di reti di teleriscaldamento. Ogni progetto dovrà obbligatoriamente garantire un miglioramento minimo di una classe energetica dell’edificio.

L’Impegno della Regione per la Sostenibilità Territoriale

L’assessore all’Energia, Paolo Ripamonti, e il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, hanno commentato positivamente l’iniziativa: “L’alta adesione al bando conferma l’interesse dei Comuni a intervenire in modo strutturale sull’efficienza energetica degli edifici pubblici. La giunta regionale ha ritenuto opportuno rifinanziare tempestivamente la misura per assicurare a tutti i beneficiari l’accesso alle agevolazioni previste”. Questa dichiarazione sottolinea l’attenzione della Regione Liguria verso le esigenze dei territori e la volontà di promuovere uno sviluppo più sostenibile e attento all’ambiente, offrendo strumenti concreti per raggiungere questi obiettivi.