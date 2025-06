Il futuro dell’acciaio si conferma di fondamentale importanza per l’industria, con la sfida di produrlo in maniera più sostenibile, utilizzando rottami come materia prima e adottando procedure sempre più tecnologiche che prevedono un numero crescente di tecnici e una riduzione degli operai, grazie all’impiego di tecnologie digitali avanzate e fonti energetiche alternative.

Questi temi emergono dallo studio “Siderurgia 2050“, che delinea le priorità per i prossimi 25 anni: intelligenza artificiale, digitalizzazione intensa, transizione energetica, decarbonizzazione, formazione continua e interazione attiva con il territorio.

Il rapporto è stato presentato nell’ambito del progetto “Impresa Futuro“, promosso da Confindustria Udine e Università di Udine in collaborazione con iNEST – interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, realizzato da un team multidisciplinare che include esperti di ambito accademico, industriale e istituzionale provenienti dal Triveneto.

Secondo Angelo Montanari, coordinatore scientifico di iNEST, “i temi trattati, dall’AI all’energia, si intersecano profondamente con le traiettorie di sviluppo del Nordest“.

Il report conferma che l’acciaio continuerà a essere un elemento imprescindibile, con una crescente attenzione verso la produzione da rottami e il ricorso a forni elettrici alimentati da idrogeno verde, mentre la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per compensare i bisogni, adottando tecnologie meno impattanti. “Non è più la fabbrica degli operai ma dei tecnici – ha spiegato Montanari – grazie a robotica collaborativa, machine learning, cloud e cybersecurity che stanno ridefinendo i processi e la sicurezza.”

Sul fronte energetico, ci si concentra sul nucleare – sia nella sua forma avanzata di fissione che nella futura fusione – come reale alternativa alle fonti fossili. Inoltre, si propongono soluzioni di recupero energetico e cogenerazione per servire anche le utenze limitrofe. Tuttavia persiste una serie di criticità: l’incertezza geopolitica e le misure protezionistiche aumentano la volatilità e ostacolano gli investimenti, mentre la sindrome NIMBY (“not in my back yard”) risulta un freno alla realizzazione di nuovi impianti. Pertanto, sarà cruciale comunicare ai cittadini come si evolveranno le fabbriche.

Il progetto “Impresa Futuro“, sostenuto con 110 milioni di euro di fondi del Pnrr (di cui 43 milioni destinati alle imprese), coinvolge oltre 550 aziende del territorio e mira a preservare questo patrimonio affrontando le sfide su scala triveneta, per competere a livello globale.