Una fase cruciale si è conclusa per la realizzazione della Casa di Aisha della Fondazione Luigi Donato per Monasterio, un’iniziativa resa possibile grazie all’omonimo progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo (attraverso il Programma Formula) e in collaborazione con CESVI. Questa importante iniziativa mira a creare una nuova foresteria all’interno del comprensorio dell’Ospedale del Cuore di Massa, offrendo ospitalità gratuita ai familiari dei piccoli pazienti cardiopatici e delle gestanti ricoverate in attesa di partorire.

Il progetto, selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, ha visto il suo finanziamento concretizzarsi tramite una raccolta fondi che si è svolta da ottobre a dicembre 2023 sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. Questa piattaforma è specificamente dedicata a iniziative di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In soli tre mesi, la generosità di cittadini, imprese e un contributo significativo della stessa Banca (che ha donato 2 euro per molti prodotti acquistati online dai clienti) ha permesso di raccogliere oltre 126.000 euro.

La Struttura e la Sua Filosofia Eco-Sostenibile

La Casa di Aisha è stata concepita per rispondere alla crescente necessità di accogliere pazienti e familiari che arrivano da lontano per ricevere cure specialistiche all’Ospedale del Cuore di Massa. I fondi raccolti sono stati impiegati per realizzare questa nuova foresteria, strategicamente posizionata nell’uliveto sulla collina retrostante l’Ospedale, e collegata ad esso da circa 150 metri di viali carrabili e pedonali.

La struttura, che prende il nome dalla protagonista di un racconto di Sandra von Borries ambientato proprio all’Ospedale del Cuore, è un prefabbricato a moduli integrati. L’edificio comprenderà 12 moduli abitativi, la maggior parte dei quali con ingresso indipendente dall’esterno. Ogni modulo sarà dotato di una camera con servizi igienici e angolo cottura, oltre a zone comuni per la condivisione. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità e all’impronta ecologica, con:

legno e vetro come materiali principali, per garantire un ambiente accogliente e luminoso, anche nelle pareti delle aree comuni come cucina, sala da pranzo e soggiorno;

come materiali principali, per garantire un ambiente accogliente e luminoso, anche nelle pareti delle aree comuni come cucina, sala da pranzo e soggiorno; impianti di generazione di energia elettrica 100% solare ;

; elementi d’arredo componibili e modulari in legno. L’intero edificio è stato progettato per essere ecosostenibile, grazie all’integrazione di impianti termici e fotovoltaici che assicurano la produzione di energia pulita.

La gestione della Casa di Aisha, come per le foresterie già esistenti, sarà affidata in collaborazione con l’Associazione di genitori di bambini cardiopatici “Un Cuore, Un Mondo”, garantendo così il soggiorno gratuito per i familiari dei pazienti ricoverati.

Le Voci dei Protagonisti

Luciano Ciucci, Direttore Generale di Monasterio, ha espresso grande soddisfazione: “Da sempre Monasterio è impegnata ad assicurare le migliori cure ai propri pazienti. E da sempre l’accoglienza è nel DNA di Monasterio. Soprattutto per quanti vengono da lontano e devono soggiornare a lungo nelle nostre strutture ospedaliere: come i numerosi bambini che, con i loro genitori, dalle regioni più disparate e dall’estero, vengono all’Ospedale del Cuore per delicati interventi di cardiochirurgia. Ecco la necessità di un’ulteriore foresteria in cui i genitori dei bambini ricoverati possano soggiornare gratuitamente e “ricreare famiglia”, se pur tra le mille ansie legate alla salute del loro piccolo. Da qui il progetto della Casa di Aisha che ci rende molto orgogliosi perché ci consentirà di ospitare tanti piccoli pazienti con le loro famiglie, ma anche perché la sua realizzazione non richiederà fondi pubblici, grazie al prezioso contributo di “amici” di Monasterio. E oggi ringraziamo due amici veramente speciali, Intesa Sanpaolo e CESVI, che hanno da subito condiviso con entusiasmo e grande disponibilità il progetto attivandosi attraverso la piattaforma For Funding per consentire un’importante raccolta: addirittura superiore a quanto inizialmente immaginato. E questa raccolta – che ha permesso di raggiungere 126mila euro di donazioni – ci ha notevolmente aiutato nell’attivare un meccanismo virtuoso di ulteriore conoscenza dell’iniziativa, proprio per la presenza di un partner così qualificato come Intesa Sanpaolo. Oggi, quindi, i lavori della Casa di Aisha stanno facendo importanti passi avanti: una costruzione innovativa, completamente nel verde e totalmente eco-compatibile; con spazi luminosi anche a misura di bambino. Ma oggi possiamo anche dire che gli “amici” di Monasterio, grazie anche a Intesa Sanpaolo e sono ancora più numerosi: e non manca molto al traguardo finale!”

Anche Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La realizzazione della Casa di Aisha rappresenta un importante risultato del nostro impegno concreto a favore delle comunità e delle persone in difficoltà. È un progetto che siamo fieri di aver sostenuto attraverso la nostra piattaforma di crowdfunding, grazie alla collaborazione con CESVI, perché ne condividiamo gli obiettivi e l’alto valore umano. Promuovere iniziative come questa, in grado di rispondere con immediatezza a bisogni essenziali, è parte integrante della strategia di responsabilità sociale di Intesa Sanpaolo orientata a favorire l’inclusione, il benessere collettivo e la sostenibilità ambientale”.

Infine, Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha evidenziato il valore della partnership: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.