Una serata all’insegna della solidarietà e della speranza ha illuminato il belvedere di San Michele in Bosco. La cena di raccolta fondi “Le luci della città” ha richiamato oltre 600 persone, dimostrando un’enorme generosità che ha permesso di raccogliere più di 30.000 euro destinati ai progetti della Fondazione Luigi Donato per Monasterio.

L’evento, organizzato per celebrare il terzo anniversario della Fondazione e il 129° dell’Istituto Ortopedico Rizzoli insieme alla città, ha regalato momenti di grande emozione. Uno dei più toccanti è stato quando tutti i partecipanti hanno acceso una piccola torcia verso il cielo, scrivendo messaggi di speranza e augurio. Questi brevi, ma significativi, pensieri saranno consegnati nei prossimi giorni direttamente ai pazienti del Rizzoli.

Musica, Ospiti Speciali e Obiettivi Raggiunti

Ad accogliere e intrattenere gli ospiti, insieme alla presidente della Fondazione Federica Guidi, al sindaco Matteo Lepore, al consigliere regionale Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) e ai rappresentanti del Rizzoli, c’è stata la splendida musica dei solisti dell’Orchestra Luciano Pavarotti. La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di due ospiti d’eccezione: il soprano internazionale Giulia Mazzola e il talentuoso cantante Lorenzo Licitra, vincitore di XFactor.

Federica Guidi, Presidente della Fondazione, ha commentato con entusiasmo: “Una serata magica ed emozionante. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, le imprese che hanno fatto sì che tutto il ricavato possa essere destinato ai nostri progetti e tutti i sostenitori che hanno reso questa serata così speciale. Siamo una Fondazione molto giovane, ma in tre anni abbiamo raggiunto obiettivi importanti”. La Guidi ha poi elencato i traguardi raggiunti: oltre due milioni di euro raccolti per l’Istituto, la donazione al Rizzoli di macchinari e tecnologie innovative per garantire cure e trattamenti sempre più personalizzati e sicuri. Tra questi, spiccano la Tac intraoperatoria, lo strumento per la diagnosi e cura del Linfedema, la nascita del 3Dlab per la progettazione digitale di protesi su misura, il Fondo ‘Dopo’ per la donazione di protesi ortopediche a giovani pazienti e l’avanzamento della progettazione della “Terrazza dei bambini“.

Una dimostrazione tangibile di come la solidarietà possa tradursi in innovazione e supporto concreto per la ricerca e la cura, rendendo la comunità partecipe del benessere dei pazienti.