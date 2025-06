(di Katherine Puce) Sia che si parli di investire e supportare i giovani talenti, sia di accompagnare i propri dipendenti durante momenti di transizione, il vero investimento strategico risiede nella mentorship. Essa non rappresenta un mero insegnamento frontale e fine a se stesso, ma si va affermando come la base della costituzione di relazioni che fanno dei capisaldi l’ascolto reciproco, l’instaurazione di rapporti di fiducia e soprattutto la scoperta della condivisione di obiettivi comuni.

L’arte antica di guidare il talento

Il concetto di mentorship non è nuovo, ma è nato nella culla del più conosciuto personaggio del mentore, quindi addirittura nell’antichità greca. Il mentore è, per definizione, colui che, da guida saggia, aiuta un giovane a crescere e a compiere il proprio percorso. Dunque, una figura sempre più presente anche nei secoli e nelle culture successive, dalle corporazioni medievali guidate dai maestri alle accademie rinascimentali, dove il sapere veniva tramandato attraverso il rapporto diretto tra maestro e allievo. Ma più di recente, nel nostro mondo contemporaneo, il mentore è stato inglobato nel concetto più strutturato della mentorship, segnando il passaggio da pratica informale a strumento strutturato di sviluppo personale e professionale. Mantiene però il suo nucleo originario, creare una relazione di fiducia in cui l’esperienza di uno diventa opportunità per l’altro.

Per le aziende, questo è uno strumento dalle tante sfaccettature e potenzialità, perché, oltre a trasferire competenze e motivazione, si dimostra sempre più capace di supportare l’inclusione e di abbattere le barriere legate al genere, all’età o al background culturale. Ma è proprio nelle politiche di gender equality che questo strumento è ormai divenuto sempre più indispensabile.

La chiave che abbatte il gender gap

Tutto questo è emerso con chiarezza nel corso del W Leadership Summit promosso da Class CNBC, un evento interamente dedicato alla promozione della parità di genere nel mondo del lavoro, con un focus particolare sul ruolo attivo delle imprese nel favorire l’autonomia professionale delle donne. Il summit, organizzato dal canale economico-finanziario del gruppo Class Editori, rappresenta ogni anno un punto di incontro per manager, imprenditrici, economiste, accademiche e rappresentanti istituzionali, chiamati a confrontarsi su strategie concrete e prospettive future.

In particolare, durante l’incontro sono stati analizzati i più recenti dati diffusi dal World Economic Forum, contenuti nel Global Gender Gap Report 2025. I dati hanno messo in luce quanto la strada verso la piena uguaglianza sia ancora lunga, ovvero si stima che serviranno ben 123 anni per colmare il divario di genere a livello globale.

Parallelamente è stato però evidenziato con ottimismo come proprio la mentorship si stia affermando sempre di più all’interno delle aziende come uno strumento strategico ed efficace per far emergere e valorizzare i talenti femminili, contribuendo così a ridurre le disparità e a costruire percorsi di carriera più equi.

L’Oréal e D&G tracciano la via

Esempi strategici arrivano da grandi realtà come L’Oréal e UNESCO, che operano in ambito accademico e scientifico. In particolare, attraverso il programma “For Women in Science”, giunto alla 23ª edizione, stanno attivamente contribuendo a creare modelli positivi di riferimento per le altre aziende, soprattutto mostrando che l’elemento chiave risiede nella logica della mentorship, se si prendono come suoi pilastri il supporto, la guida e la visibilità. L’Oréal e UNESCO non sono le uniche realtà che sempre più si aprono alla mentorship: molte altre realtà stanno seguendo questa strada, come anche Dolce&Gabbana, che accende sempre più i riflettori sull’importanza dell’inclusività e dei programmi di parità.

Forse sarà proprio la mentorship quella chiave che può sbloccare la porta chiusa che troppo spesso tiene le donne al di fuori della scalinata del successo lavorativo e dei ruoli dei “piani superiori”. O forse è proprio un ascensore quello di cui ogni edificio, come ogni azienda, dovrebbe dotarsi.