Il futuro della mobilità è sempre più autonomo, e con esso, anche il mercato delle assicurazioni sta subendo una profonda trasformazione. Un recente rapporto di Allied Market Research rivela che il settore globale delle assicurazioni per auto a guida autonoma, che ha generato 22 miliardi di dollari nel 2022, è destinato a raggiungere l’impressionante cifra di 88,1 miliardi di dollari entro il 2032. Questo significa una crescita esponenziale, con un tasso annuo composto del 15,3% dal 2023 al 2032.

Questa espansione è trainata principalmente dai progressi rapidi nella tecnologia autonoma. L’aumento nell’acquisto di veicoli di nuova generazione sta creando nuove opportunità per il settore assicurativo, che deve adattarsi a scenari inediti di rischio e responsabilità. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli: le complessità normative rappresentano una delle principali sfide che potrebbero rallentare questa crescita.

Impatto della Pandemia e Segmenti Chiave del Mercato

Il mercato delle assicurazioni per auto a guida autonoma ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19. La rapida diffusione del virus ha imposto un blocco delle attività e dei movimenti, con una conseguente sospensione delle produzioni automobilistiche, influenzando temporaneamente le dimensioni del mercato.

Analizzando i vari segmenti, quello personale ha dominato il mercato nel 2022, rappresentando tre quarti del fatturato complessivo. Si prevede che manterrà questa leadership, spinto dall’aumento delle attività commerciali e dall’uso crescente dei veicoli per scopi personali, con una stima di crescita del 17,5% dal 2023 al 2032. Parallelamente, per quanto riguarda la copertura assicurativa, la copertura di responsabilità civile verso terzi ha detenuto oltre i quattro quinti della quota di mercato nel 2022 e si prevede che continuerà a essere preponderante, grazie al crescente numero di veicoli e, purtroppo, di incidenti. Tuttavia, la copertura completa è attesa crescere al ritmo più rapido (16,3% dal 2023 al 2032), grazie ai maggiori benefici che offre rispetto ai piani standard.

Per quanto concerne i canali di distribuzione, gli agenti e broker indipendenti hanno registrato la quota di mercato più alta nel 2022, quasi due quinti del totale. Questo è dovuto alla necessità di esperti che possano fornire informazioni dettagliate ai consumatori su queste nuove e complesse tecnologie. Nonostante ciò, il segmento “altri” (che include aziende tecnologiche, produttori di automobili e partnership aziendali) dovrebbe mostrare la crescita più rapida, con un 17,9% dal 2023 al 2032.

Nord America Leader, Asia-Pacifico in Forte Crescita

Geograficamente, il Nord America ha dominato il mercato nel 2022, detenendo quasi i due quinti dei ricavi. Questa leadership è attribuita alla forte presenza di grandi compagnie assicurative nella regione. Tuttavia, l’Asia-Pacifico è il mercato con il potenziale di crescita più elevato, stimato al 19,0% dal 2023 al 2032. Fattori come l’aumento della popolazione e il crescente interesse per le tecnologie di guida più recenti e le funzionalità innovative stanno alimentando questa espansione.

Tra i principali attori del mercato figurano colossi come Tesla, Nissan, Ford, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors, Mobileye, Allianz, TuSimple, China Pacific Group Insurance Company Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), GEICO e Adrian Flux Insurance Services. Queste aziende stanno adottando diverse strategie, inclusi lanci di nuovi prodotti e partnership, per aumentare la propria quota di mercato e consolidare la loro posizione dominante in varie regioni.