Da luglio inizieranno i primi accrediti automatici per il contributo sulle bollette: 200 euro per coloro che presentano un ISEE fino a 25.000 euro. Tuttavia, non tutte le famiglie beneficeranno di questo aiuto; quelle che dovranno presentare il ISEE dovranno attendere i controlli sui redditi e la riduzione sulla bolletta arriverà entro tre mesi. Secondo le stime, la platea dei destinatari dovrebbe aggirarsi tra i 3 e i 5 milioni, ma potrebbe aumentare grazie alla recente norma che esclude dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e i buoni e libretti postali fino a un valore di 50.000 euro.

Questa disposizione è inclusa nel decreto bollette recentemente approvato, il quale prevede, per quanto riguarda l’energia, anche sostegni alle imprese, tutele progressive per i soggetti vulnerabili e offerte di luce e gas più trasparenti.

Quindi si tratta di un aiuto alle famiglie in difficoltà, anche se ora si presenta un nuovo problema: i continui aumenti del prezzo del petrolio potrebbero infatti vanificare l’intervento, aumentando ulteriormente la fattura energetica per famiglie e imprese.

Il provvedimento prevede un pacchetto di 3 miliardi di euro di aiuti contro l’aumento dei costi energetici, destinati sia a famiglie che a imprese.