Da luglio inizieranno i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per coloro che hanno un Isee fino a 25mila euro. Tuttavia, non tutte le famiglie ne beneficeranno: quelle che dovranno presentare il proprio Isee dovranno attendere i controlli sul reddito, e la riduzione sulla bolletta arriverà entro tre mesi. Le stime indicano che la platea dei destinatari potrebbe variare tra i 3 e i 5 milioni, ma potrebbe crescere ulteriormente, considerata la recente norma che esclude dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e i buoni e libretti postali fino a un importo di 50.000 euro.

Questa norma è contenuta nel decreto sul costo delle bollette, recentemente adottato, che prevede anche sostegno per le imprese, tutele graduali per le categorie più vulnerabili, e offerte di luce e gas più trasparenti.

Si tratta di un aiuto significativo per le famiglie più fragili, che ora devono però fare i conti con un ulteriore problema: i continui aumenti del prezzo del petrolio rischiano di vanificare gli interventi, aggravando ulteriormente le spese energetiche per famiglie e imprese.

Il provvedimento prevede un pacchetto di 3 miliardi di euro in aiuti contro l’aumento dei costi energetici, destinati a famiglie e imprese. In particolare, è previsto un contributo straordinario di 200 euro per coloro che hanno un Isee fino a 25mila euro, che può arrivare fino a 500 euro per chi già beneficia del bonus sociale (con Isee fino a 9.530 euro). Inoltre, viene concesso un termine aggiuntivo di due anni per i cittadini e le microimprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero.

Per le imprese sono stati stanziati 600 milioni di euro per le agevolazioni sulla fornitura di luce e gas alle piccole e medie imprese; inoltre, ai clienti energivori verranno anticipati i 600 milioni derivanti dalle aste Ets.

Inoltre, i clienti vulnerabili nel sistema a tutele graduali potranno essere inclusi nel mercato tutelato, anche dopo la scadenza del 31 marzo 2027. Viene ufficialmente riconosciuta la figura del consulente per la gestione delle utenze, una sorta di “utility manager”. L’Arera, con una delibera, ha previsto il trasferimento da Inps ad Acquirente Unico dei dati sui clienti domestici con un Isee valido per l’anno 2025, compreso tra oltre 9.530 euro e fino a 25.000 euro, nel caso di meno di 4 figli a carico, e per un valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico. Questo permetterà, a partire da giugno 2025, di identificare i clienti aventi diritto al contributo straordinario e di attivarlo, comunicando le informazioni necessarie per il riconoscimento in fattura.

Come vengono attribuiti i bonus? In maniera automatica sulla bolletta, con un contributo di 200 euro, come specificato, ad esempio, da Enel.

Assoutenti ricorda anche che il prossimo 30 giugno scadrà la possibilità per gli utenti vulnerabili dell’energia elettrica di passare al Servizio a Tutele Graduali, un regime che attualmente consente un risparmio medio sulla bolletta della luce di circa 113 euro all’anno per ogni utenza. L’associazione menziona anche un’altra scadenza: a partire dal 1° luglio sarà introdotta la nuova bolletta di luce e gas, simile a uno “scontrino dell’energia”. “Attualmente, gli utenti vulnerabili (over 75, percettori di bonus sociali, persone con disabilità, residenti in strutture abitative d’emergenza) sono circa 11,8 milioni, di cui oltre 8 milioni sono già passati al mercato libero, mentre più di 3 milioni sono serviti dal regime di maggior tutela.”