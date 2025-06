Il debito estero accumulato dai Paesi in via di sviluppo ha raggiunto una cifra allarmante: ben 11,4 trilioni di dollari nel 2023. Il dato, rivelato dall’Unctad (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), evidenzia una situazione critica: questa cifra equivale al 99% del fatturato che tali Paesi ottengono dalle loro esportazioni.

Questa montagna di debiti sta seriamente compromettendo la crescita di questi Stati, allontanando la prospettiva di attrarre investimenti esteri e limitando drasticamente la capacità di utilizzare il denaro pubblico per finanziare servizi essenziali come scuola, sanità e infrastrutture. Si innesca così la cosiddetta “Debt overhang“, o “trappola della povertà”, un circolo vizioso che rende il Paese ancora più fragile di fronte a crisi economiche globali e shock finanziari, come il crollo dei prezzi delle materie prime (petrolio o gas naturale).

Gli Interessi Sul Debito: Un Peso Insopportabile

Il problema non si limita all’ammontare del debito, ma si estende ai costi degli interessi. A fine aprile, Bob Rae, presidente del Consiglio Economico e Sociale (Ecosoc), ha lanciato un allarme: oltre tre miliardi di persone – quasi la metà della popolazione mondiale – vivono in Paesi dove i governi spendono più per pagare gli interessi sul debito che per sanità e istruzione.

A rinforzare il quadro, Philémon Yang, presidente dell’Assemblea Generale, ha aggiunto che in più di 50 Paesi in via di sviluppo, i governi destinano ormai oltre il 10% delle loro entrate ai servizi sul debito, una percentuale che sale al 20% per altri 17 Stati. Yang ha espresso una critica pungente: “La nostra incapacità di riformare l’architettura finanziaria internazionale sta limitando gravemente l’accesso ai capitali”. A ciò si aggiunge un divario finanziario di 4 trilioni di dollari all’anno necessario per attuare i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 di sviluppo, una cifra enorme che governi e agenzie di cooperazione faticano a reperire. Gli analisti segnalano anche che le economie più fragili soffrono a causa delle barriere commerciali, incluse le nuove imposizioni tariffarie dagli Stati Uniti.

La Risposta ONU e il “Compromiso de Sevilla”

Le Nazioni Unite stanno cercando una soluzione a questa complessa crisi. In vista della Quarta Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, in programma da lunedì 30 giugno a giovedì 3 luglio, è stata concordata la bozza del “Compromiso de Sevilla” (“Compromesso di Siviglia”). Questo documento mira a proporre una riforma dell’architettura finanziaria internazionale. Fonti concordanti riferiscono che il testo ha ottenuto un ampio consenso tra gli Stati membri dell’ONU, con la notevole eccezione degli Stati Uniti, che hanno deciso di non aderire.

Il “Compromiso de Sevilla” si propone come una “pietra angolare” nel finanziamento allo sviluppo e intende recepire le raccomandazioni del segretario generale ONU, Antonio Guterres, che ha esortato ad affrontare il debito insostenibile, rafforzare le banche multilaterali di sviluppo e sbloccare nuovi flussi di finanza sostenibile.

La Visione di Vera Songwe: Soluzioni per un Debito Sostenibile

Vera Songwe, fondatrice e presidente della Liquidity and Sustainability Facility (Lsf) – iniziativa nata nel 2021 con il supporto della Commissione Europea e della BEI per migliorare l’accesso ai mercati finanziari per i Paesi africani – ha illustrato le sfide attuali. “Molto è legato al costo dei capitali: diventa difficile ripagare il debito se il costo del debito stesso aumenta”, ha spiegato all’agenzia Dire. Ha poi aggiunto: “Secondo, bisogna facilitare l’accesso ai prestiti agevolati, che costano meno. Oggi per esempio, i Paesi africani richiedono prestiti per affrontare il tema dei cambiamenti climatici”, riprendendo il concetto europeo di “Healthy Debt on a Healthy Planet“, che promuove la ristrutturazione del debito per liberare risorse climatiche.

Terzo, per Songwe è cruciale “garantire spazio di manovra fiscale, in modo che i governi possano reinvestire in progetti sostenibili: se la tua infrastruttura non è resiliente”, ha chiarito, “verrà distrutta a causa dei disastri naturali e così dovrai chiedere altro denaro in prestito. Se poi continui a costruire infrastrutture che non restano in piedi quando si ripresenta un nuovo disastro naturale, dovrai contrarre altri debiti, così la pressione fiscale e il costo del capitale aumenteranno”.

Songwe propone la creazione di un sistema internazionale efficiente per la ristrutturazione del debito, che agisca rapidamente, entro e non oltre 18 mesi, garantendo risorse anticipate. Ha sottolineato la complessità dovuta alla diversità dei creditori – compagnie assicurative, fondi pensione, agenzie multilaterali, governi come Cina, Paesi del Golfo, India, Sudafrica – per i quali è necessario un “quadro d’azione ben strutturato”. L’obiettivo finale è che i Paesi in crisi debitoria possano “sentirsi fiduciosi di poterne uscire”.

Riguardo ai debiti verso la Cina, previsti dal Lowy Institute a 22 miliardi di dollari entro il 2025 per 75 Paesi in via di sviluppo (principalmente per la “Belt and Road Initiative”), Songwe non si mostra preoccupata. “No, perché non penso che il problema sia quanto velocemente crescono i debiti”, ha replicato. “il punto è la ristrutturazione e per cosa quel debito è stato contratto. Se il denaro preso in prestito è stato impiegato in progetti che generano un ritorno in termini di guadagno, il Paese riuscirà a onorarlo”. L’esperta ha concluso affermando che “l’Africa ha bisogno di risorse economiche e la Cina è uno dei Paesi che può fornirle in modo trasparente e meno costoso rispetto agli organismi privati”.

Infine, Songwe illustra una strategia di “debito sostenibile“: al momento della stipula, dovrebbero essere inserite clausole che, in caso di disastri climatici, consentano ai Paesi di non pagare il debito e utilizzare le risorse per bisogni immediati, rinviando i pagamenti di un anno o due. È fondamentale anche “assicurarsi che i mercati siano aperti per quel Paese, in modo da prevenire una crisi del debito, che si tratti di insolvenza o di una carenza temporanea di liquidità”. Per superare queste sfide, “serve una volontà politica forte”. Questa volontà sarà cercata a Siviglia, anche senza la piena adesione degli Stati Uniti, che rimangono i principali azionisti di Banca Mondiale (BM) e Fondo Monetario Internazionale (FMI), due dei maggiori creditori.