Il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia sarà il quartier generale della sciabola azzurra per il primo allenamento collegiale pre-Mondiale. Dal 30 giugno al 4 luglio, le Nazionali maschile e femminile, guidate dai rispettivi commissari tecnici Andrea Terenzio e Andrea Aquili, si ritroveranno per affinare la preparazione in vista dei Campionati Mondiali di scherma 2025. Entrambe le squadre arrivano da brillanti risultati agli scorsi Campionati europei di Genova, con un argento per i ragazzi e un bronzo per le ragazze nelle prove a squadre, e ora puntano alla kermesse iridata in programma a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio.

I Convocati: 22 Atleti per un Sogno Mondiale

Sono complessivamente 22 gli atleti convocati per il raduno di Formia, equamente suddivisi tra uomini e donne. Il gruppo degli sciabolatori sarà composto da: Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Matteo Neri, Mattia Rea, Edoardo Reale, Leonardo Reale e Pietro Torre. Le sciabolatrici prescelte, invece, sono: Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi, Vittoria Mocci, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Lo Staff Tecnico e le Aspettative dei CT

A supportare i commissari tecnici Terenzio e Aquili ci sarà un team di professionisti di alto livello, che include i maestri Marco Ciari, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Diego Occhiuzzi e Alberto Pellegrini. Il supporto atletico sarà garantito dai preparatori Valerio Flamini e Riccardo Nuccio, mentre la parte medica e fisioterapica sarà curata dal medico Edoardo Colantoni e dai fisioterapisti Andrea Giannattasio e Ferdinando Margutti.

Le parole dei CT riflettono un mix di soddisfazione e determinazione. Andrea Terenzio, CT della sciabola maschile, ha dichiarato: “L’argento di Genova ci ha lasciato soddisfazione ma anche il giusto amaro in bocca, per farci capire che ci sono ancora dettagli importanti su cui lavorare. Proveremo a farlo in queste settimane, il più velocemente possibile. Di certo ci avviciniamo al Mondiale con il giusto atteggiamento mostrato nel Campionato Europeo”.

Analogamente, Andrea Aquili, commissario tecnico delle sciabolatrici, ha commentato: “La medaglia di bronzo continentale renderà sicuramente più semplice la ripresa di un lavoro duro, che ci porterà a Tbilisi. Il gruppo è in crescita costante, gli Europei di Genova hanno confermato i segnali positivi avuti negli ultimi mesi, che creano i giusti presupporti per ambire a ulteriori passi in avanti quando saliremo sulle pedane iridate in Georgia”.