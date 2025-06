Le quotazioni dei prodotti raffinati mostrano pochi cambiamenti; emergono nuovi segnali di ribasso nei listini dei prezzi consigliati da alcune delle principali marche. Finalmente, si nota un segno meno anche nelle medie nazionali dei prezzi praticati al distributore, almeno per quanto riguarda la benzina.

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha abbassato di due centesimi al litro i prezzi consigliati per la benzina e di tre centesimi quelli del gasolio.

Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborate dalla Staffetta, sono state rilevate ieri mattina alle 8 su circa 18mila impianti: la benzina self service si attesta a 1,752 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,758, pompe bianche 1,739), mentre il diesel self service è stabile a 1,684 euro/litro (compagnie 1,688, pompe bianche 1,675). Per quanto riguarda la benzina servito, il prezzo è di 1,891 euro/litro (-1, compagnie 1,934, pompe bianche 1,809), e il diesel servito a 1,824 euro/litro (compagnie 1,866, pompe bianche 1,745). Il GPL servito è a 0,707 euro/litro (compagnie 0,716, pompe bianche 0,697), il metano servito a 1,442 euro/kg (compagnie 1,446, pompe bianche 1,439), mentre il GNL è a 1,269 euro/kg (+1, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,270 euro/kg).

Per le autostrade, i prezzi sono i seguenti: benzina self service a 1,845 euro/litro (servito a 2,108), gasolio self service a 1,788 euro/litro (servito a 2,054), GPL a 0,842 euro/litro, metano a 1,506 euro/kg, e GNL a 1,342 euro/kg.