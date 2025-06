Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e SACE (nella seconda foto, l’a. d. Alessandra Ricci) supportano la crescita di PMP PRO-MEC Spa, un’eccellenza internazionale nel settore metalmeccanico. Hanno erogato un finanziamento di 15 milioni di euro con la Garanzia Growth di SACE per sostenere i piani di espansione dell’azienda. Questa operazione si inserisce nell’impegno della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, a supporto degli investimenti delle PMI legati agli obiettivi del PNRR.

Un Piano di Sviluppo Ambizioso

Grazie a questa soluzione finanziaria decennale, PMP PRO-MEC potrà potenziare la sua produzione e riorganizzare la propria struttura creditizia, in linea con il nuovo piano di sviluppo. Tale piano prevede il raddoppio della superficie produttiva nella sede italiana, con un investimento complessivo di 34 milioni di euro.

Garanzia Growth: Un Motore per la Crescita Italiana

La Garanzia Growth è la nuova soluzione di SACE che Intesa Sanpaolo offre alle imprese italiane per sostenere gli investimenti volti alla crescita del Paese. Questa garanzia si concentra su industria, innovazione tecnologica e digitale, servizi pubblici, e lo sviluppo dei mercati globali per società di capitali, PMI, MidCap e Large Corporate. La proficua collaborazione tra il Gruppo bancario e SACE ha già portato, dal 2020 ad oggi, all’erogazione di circa 23 miliardi di euro in finanziamenti a supporto delle imprese italiane.

PMP PRO-MEC: Un Leader Globale nelle Trasmissioni Meccaniche

PMP PRO-MEC è l’azienda di produzione principale all’interno di PMP Industries Spa, una holding di un gruppo internazionale che comprende 10 società con sedi in Italia, Bosnia, Stati Uniti, Cina, India, Brasile e Malesia. Il Gruppo è organizzato in 4 divisioni, vanta un fatturato consolidato di oltre 140 milioni di euro e impiega più di 1000 dipendenti in tutto il mondo.

PMP PRO-MEC si dedica alla progettazione, industrializzazione, sviluppo e produzione di trasmissioni meccaniche a trazione idraulica o elettrica per macchine industriali. Dall’inizio degli anni 2000, l’azienda si è affermata a livello internazionale come fornitore strategico di importanti gruppi industriali europei ed extra-europei, divenendone un partner chiave. Attualmente, PMP PRO-MEC è tra i leader di mercato mondiale, con una produzione annuale di decine di migliaia di riduttori.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Alessandro Marzocco, CFO del Gruppo PMP, ha commentato: «Questo accordo rappresenta un passaggio strategico importante per la nostra azienda, che sta affrontando una fase di crescita industriale. Il finanziamento con Garanzia Growth di SACE ci consente di accelerare l’ampliamento della capacità produttiva in Italia, potenziando al contempo l’efficienza e l’innovazione nei nostri processi con un’attenzione rilevante al mantenimento della sostenibilità della struttura finanziaria. Siamo orgogliosi di collaborare con Intesa Sanpaolo e SACE, due partner di grande rilievo, che condividono la nostra visione di uno sviluppo solido, sostenibile e orientato al futuro. La fiducia dimostrata ci spinge a rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di riferimento nel settore delle trasmissioni meccaniche a trazione idraulica o elettrica a livello globale.»

Francesca Nieddu, Direttrice Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: «Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere e sostenere iniziative, come quella di PMR PRO-MEC, che consentono di creare valore per l’impresa e per la collettività. Va in questa direzione anche la nostra immediata adesione alla nuova Garanzia Growth di SACE, ulteriore leva per velocizzare e semplificare l’accesso al credito delle PMI per i loro programmi di innovazione ed export».

Lorenza Chiampo, Senior Global Relationship Manager di SACE, ha infine dichiarato: «Siamo orgogliosi di affiancare PMP PRO-MEC in questo importante percorso di crescita. Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, l’azienda potrà rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e attuare un ambizioso piano di investimenti fondato su innovazione ed export. È proprio questo l’obiettivo di Garanzia SACE Growth: offrire alle imprese uno strumento concreto per sostenere la competitività, l’innovazione e uno sviluppo sostenibile, fornendo risposte rapide ed efficaci alle esigenze del tessuto produttivo, a beneficio della crescita del Paese.»