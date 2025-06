Un nuovo studio condotto da Swiss Life getta luce sulla qualità della vita delle persone tra i 65 e gli 80 anni in Svizzera, rivelando un quadro complessivamente positivo e sorprendentemente appagante. I dati, frutto di un’indagine del 2022 su 2000 individui, sfatano alcuni luoghi comuni sulla terza età, mostrando una fase della vita ricca di attività, socialità e soddisfazione personale. L’80% degli intervistati si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto della propria vita attuale, un dato che pone gli over 65 svizzeri ai vertici della classifica della soddisfazione, superando sia i gruppi di popolazione più giovani che la fascia coetanea europea.

Benessere e Bilanci di Vita: Tra Reddito e Nessun Rimpianto

La ricerca evidenzia come il livello di soddisfazione sia strettamente legato alla situazione finanziaria e allo stato di salute soggettivo. Le persone con un reddito più elevato tendono a essere più soddisfatte. Sorprendentemente, due terzi degli intervistati affermano di rimpiangere poco o nulla della propria vita trascorsa, e un significativo 72% rifiuta l’idea che la vita porti più dolore che gioia. Come sottolinea Andreas Christen, responsabile Research Previdenza presso Swiss Life Svizzera, «Il nostro sondaggio evidenzia che nei primi anni di pensione le persone sono particolarmente orgogliose della famiglia, del successo professionale e dello sviluppo personale».

Vita Sociale e Familiare: Nuovi Equilibri nella Rete di Affetti

Il pensionamento porta a una riorganizzazione dei contatti sociali. Sebbene il 23% dichiari di avere meno interazioni da quando ha smesso di lavorare, un notevole 34% ritiene che i propri contatti siano diventati più significativi. La rete di amici e parenti stretti rimane fondamentale: nove persone su dieci hanno parenti stretti in vita e il 95% indica una persona specifica con cui condividere argomenti importanti. La figura del coniuge o partner emerge come il confidente più prossimo per il 61% degli intervistati, una percentuale che raggiunge l’80% tra gli uomini ma scende al 45% tra le donne. La solitudine, seppur presente, è meno diffusa rispetto alle fasce d’età più giovani: il 31% delle persone tra i 65 e i 74 anni ne soffre almeno a volte.

Un dato particolarmente interessante riguarda il ruolo dei nonni: due terzi dei nonni accudiscono i nipoti almeno una volta al mese, e di questi, due terzi sono parte integrante e regolare della struttura di assistenza familiare.

Salute e Vitalità: La Terza Età è Attiva

Contrariamente a certi stereotipi, la fascia d’età tra i 65 e i 74 anni si percepisce come la più energica e vitale. Circa sette over 65 su dieci ritengono di godere di uno stato di salute buono o ottimo. Nonostante la metà di loro soffra di un problema di salute cronico, solo il 20% circa si sente limitato nelle attività quotidiane. In questa fase della vita, è raro che le persone necessitino di case di cura o servizi di assistenza a domicilio. In un’affermazione che ribalta le aspettative culturali, il 77% degli intervistati ritiene che non sia dovere dei figli prendersi cura dei genitori se questi non sono più in grado di provvedere a se stessi.

Attività Quotidiane e Mobilità: Ritmi Nuovi per la Libertà del Tempo

La pensione si traduce in un tempo libero gestito attivamente. La maggior parte delle persone tra i 65 e gli 80 anni si dedica quotidianamente alla lettura (77%), alla visione della TV (76%) o alle faccende domestiche (59%), con una netta prevalenza femminile in quest’ultima attività (74% contro 42% degli uomini). L’uso dei social media è presente (30% quotidianamente), ma un 39% ne è totalmente estraneo, sebbene si preveda un aumento tra le fasce più giovani di questa età. Tra le attività settimanali, spiccano gli esercizi per la mente (70%), le passeggiate o escursioni (71%), lo sport (58%) e il giardinaggio (34%). Il 75% si dichiara soddisfatto delle proprie attività del tempo libero.

Per quanto riguarda la mobilità, diminuisce la distanza percorsa ogni giorno, ma non la durata degli spostamenti, soprattutto nei primi anni di pensione. Le persone in questa fascia d’età si muovono prevalentemente al di fuori dei tipici orari di punta (tra le 9 e le 11 e tra le 13 e le 17). I viaggi sono una componente importante: l’anno scorso, due persone su tre hanno viaggiato in Europa, e una su dieci ha intrapreso viaggi anche fuori dall’Europa negli ultimi sei mesi, con destinazioni che spaziano dagli Stati Uniti al Burkina Faso, come notato da Nadia Myohl, Senior Researcher Previdenza presso Swiss Life Svizzera. La soddisfazione per la mobilità e i viaggi è alta (87% e 76% rispettivamente), anche se un reddito più elevato correla con una maggiore frequenza di viaggi.