La ricchezza dell’1% degli uomini più facoltosi al mondo è cresciuta, in termini reali, di oltre 33.900 miliardi di dollari nell’ultimo decennio. Questo importo supera di 22 volte le risorse necessarie per riportare sopra gli 8,30 dollari al giorno la porzione della popolazione globale che vive tuttora sotto la soglia di povertà.

A rivelarlo è un’analisi recente di Oxfam, pubblicata in vista della quarta Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, in programma a Siviglia a partire dal 30 giugno, con la partecipazione di oltre 190 Paesi. Secondo l’analisi di Oxfam, i governi delle economie avanzate stanno attuando i maggiori tagli agli aiuti pubblici allo sviluppo dagli anni Sessanta, epoca in cui l’aiuto pubblico allo sviluppo è diventato oggetto di rilevazione annuale. I soli Paesi del G7, i cui stanziamenti rappresentano circa tre quarti degli aiuti globali, prevedono per il 2026 riduzioni del 28% rispetto al 2024.

Nel frattempo, la crisi del debito colpisce, con “il 60% dei Paesi a basso reddito sull’orlo della bancarotta, costretti a spendere per il servizio del debito somme superiori a quelle destinate a scuole e ospedali pubblici”, come evidenziato da una nota di Oxfam.

Francesco Petrelli, portavoce e policy advisor di Oxfam Italia riguardo alla finanza per lo sviluppo, ha dichiarato: “I rappresentanti dei Paesi di tutto il mondo si riuniranno a Siviglia in un momento critico per l’umanità, tra tagli draconiani agli aiuti pubblici allo sviluppo, l’aggravarsi della crisi del debito, l’espandersi dei conflitti e una guerra commerciale senza precedenti, con il multilateralismo messo alla prova dall’amministrazione Trump.”

Petrelli ha aggiunto: “La subordinazione di lungo periodo delle azioni volte a promuovere una prosperità più equamente condivisa agli interessi di pochi attori privileggiati preannuncia prospettive incerte per un benessere equo e sostenibile.”

In occasione della Conferenza di Siviglia, Oxfam chiede ai governi di “invertire la rotta, affrontando apertamente le crescenti disuguaglianze e ripensando il sistema di finanziamento per lo sviluppo”.

Petrelli ha concluso: “È positivo che l’Italia, assieme alla maggioranza dei Paesi partecipanti alla Conferenza, sostenga il mantenimento dell’impegno dello 0,70% per gli aiuti. Tuttavia, è fondamentale che alle dichiarazioni seguano i fatti, considerando che il nostro Paese è ancora lontano dall’obiettivo, fermandosi allo 0,28% di aiuti pubblici allo sviluppo. Chiediamo, inoltre, che l’Italia mostri più coraggio, stringendo alleanze strategiche con altri Paesi per combattere le disuguaglianze e contrastare l’attacco al sistema multilaterale, perseguendo processi più paritari e democratici per affrontare sinergicamente le questioni legate al debito, agli aiuti e a una tassazione globale più equa.”