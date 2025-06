Il piano di Mediobanca per il 2028 si distingue per la volontà di consolidare un modello di banca specializzata che generi crescita e redditività elevate e sostenibili, riducendo al minimo i rischi di esecuzione e creando un significativo volume di capitale grazie a un business mix a bassa intensità di capitale.

Mediobanca afferma che l’offerta di scambio di MPS non presenta argomentazioni industriali e finanziarie valide per i suoi azionisti e comporta evidenti alti rischi di esecuzione. Questo è quanto emerge dalla nota contenente gli aggiornamenti per il 2028.

Nell’analisi negativa dell’operazione proposta da MPS, Mediobanca elenca diversi motivi. Il primo è che l’entità aggregata avrà un profilo di banca commerciale di medie dimensioni, non differenziato, con un elevato assorbimento di capitale e una forte sensibilità alle fluttuazioni macroeconomiche, senza apportare alcun valore ai segmenti di attività di Mediobanca e mantenendo inalterati i rischi presenti nel bilancio di MPS.

In secondo luogo, è prevista una riduzione a doppia cifra dell’EPS a causa delle limitate sinergie di finanziamento, della presenza di significative dissinergie nei ricavi e dell’assenza di vere sinergie di costo. È probabile, invece, che emerga un notevole costo di retention legato ai promotori finanziari e ai bankers privati e d’investimento.

Terzo, vi è la difficoltà di stimare i livelli sostenibili di ROTE e CET1 e quindi di pay-out della nuova entità, a causa delle problematicità legate alla conservazione del brand, delle componenti non ricorrenti nel bilancio di MPS (fiscalità e rischi legali), e dell’alta sensibilità ai tassi di interesse e al rischio di credito, in particolare per le PMI. Ci sono inoltre incertezze nell’utilizzo delle DTA nei tempi e nei quantitativi previsti.

Quarto, la politica di remunerazione degli azionisti non è comparabile, poiché presenta un rischio di esecuzione basso in Mediobanca e alto in MPS a causa delle citate difficoltà di integrazione. Infine, il quinto aspetto è il forte sconto implicito nel prezzo dell’offerta rispetto al valore intrinseco di Mediobanca, delle sue attività e delle sue prospettive di crescita e creazione di valore.

