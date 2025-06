La Commissione europea ha inviato una lettera che accoglie con favore la misura “Energy Release 2.0”, elaborata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sostenere i grandi consumatori di energia elettrica. Questa misura è stata confermata come compatibile con le normative del mercato interno e con le direttive europee riguardanti gli aiuti di Stato.

Il ministro Gilberto Pichetto ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato un modello che integra competitività industriale, transizione ecologica e rigore europeo. Il sostegno ai grandi consumatori elettrici non deve essere visto come un privilegio, ma come uno strumento essenziale per proteggere i posti di lavoro, rafforzare le filiere strategiche e attrarre investimenti. Con questa iniziativa, forniamo una risposta concreta e sostenibile alla necessità di avere prezzi dell’energia più stabili, vincolando l’aiuto pubblico a un impegno industriale e ambientale chiaro: restituire quanto ricevuto attraverso l’implementazione di nuova energia pulita. Ringrazio la Commissione Europea per il dialogo costruttivo e tutti i tecnici del ministero per il lavoro svolto. È una misura che guarda al futuro e rappresenta un esempio di buona collaborazione tra istituzioni nazionali ed europee,” ha concluso.

Il provvedimento è suddiviso in due fasi: la prima fase prevede il sostegno tramite la fornitura di elettricità a un prezzo calmierato di 65 euro al MWh, mentre la seconda fase impone ai beneficiari, direttamente o tramite soggetti terzi, di restituire completamente il vantaggio ricevuto attraverso la costruzione o il finanziamento di nuova capacità da fonti rinnovabili. In seguito ai colloqui con la Commissione, sono state introdotte modifiche, tra cui la possibilità per le aziende energivore di trasferire l’impegno di restituzione e realizzazione della nuova capacità a soggetti terzi, selezionati tramite una specifica asta gestita dal Gse.