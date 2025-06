Il mercato italiano del risparmio gestito ha chiuso maggio 2025 con un patrimonio di 2.521 miliardi di euro, un risultato sostenuto da un effetto mercato positivo dell’1,3%. Questo incremento del patrimonio complessivo, che riflette un buon andamento degli investimenti, contrasta però con un quadro di raccolta netta meno brillante.

Raccolta Netta: un quadro a due velocità

Secondo i dati provvisori della Mappa Mensile di Assogestioni, la raccolta netta complessiva del settore ha registrato un decremento di 2,36 miliardi di euro. Un segno meno significativo si è osservato anche per i soli fondi aperti, con deflussi per 1,23 miliardi di euro. Questo indica che, nonostante il valore totale del patrimonio sia cresciuto, i nuovi flussi di denaro da parte degli investitori sono stati negativi.

Le preferenze dei risparmiatori: obbligazionario e azionario in controtendenza

Analizzando più in dettaglio le scelte dei risparmiatori, emerge un quadro variegato. I fondi obbligazionari hanno mostrato una decisa preferenza, attirando 1,73 miliardi di euro di nuova liquidità. Anche i fondi azionari hanno registrato un saldo positivo, seppur più contenuto, con 460 milioni di euro di raccolta.

Al contrario, i prodotti bilanciati e i fondi monetari hanno subito deflussi significativi. I fondi bilanciati hanno visto una fuoriuscita di 1,95 miliardi di euro, mentre i fondi monetari hanno perso 971 milioni di euro. Questo potrebbe suggerire un riposizionamento degli investitori verso asset più definiti, abbandonando prodotti a maggiore diversificazione o liquidità immediata.

Gestione di portafoglio: retail in crescita, istituzionale in calo

Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, si nota una dinamica interessante. Le gestioni di portafoglio retail hanno attratto 685 milioni di euro, evidenziando una fiducia da parte dei piccoli investitori in queste soluzioni personalizzate. Diversamente, le gestioni istituzionali hanno registrato deflussi per 1,89 miliardi di euro. Il saldo complessivo per le gestioni di portafoglio è stato negativo per 1,20 miliardi di euro, a causa soprattutto del disinvestimento da parte degli operatori istituzionali.

Questo scenario mostra un mercato del risparmio gestito che, pur continuando a crescere in termini di patrimonio grazie alle performance dei mercati, deve affrontare la sfida di attrarre nuova liquidità, con preferenze chiare verso alcune categorie di fondi e una distinzione tra il comportamento degli investitori retail e quelli istituzionali.