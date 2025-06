Con la ripresa economica, l’implementazione di riforme strutturali e l’espansione del settore delle energie rinnovabili, l’Italia si sta affermando sempre di più come meta attrattiva per gli investimenti internazionali. Questo è quanto emerge dall’edizione di giugno di “Business Insights from Italy”, una pubblicazione dedicata agli investitori esteri, redatta dal ministero degli Esteri in collaborazione con The European House – Ambrosetti, e diffusa in Brasile attraverso l’ufficio di San Paolo dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

La relazione sottolinea come nel primo trimestre del 2025, il prodotto interno lordo (PIL) sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il miglioramento dei conti pubblici ha incentivato gli investitori esteri a rivolgersi verso i titoli di Stato italiani.

Da segnalare anche l’entrata in vigore della nuova legge quadro sulle Energie Rinnovabili, la quale semplifica e accelera le procedure di autorizzazione e identifica aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili.

Con un impegno di oltre 16 miliardi di euro, il Paese punta a raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE, prevedendo un incremento della produzione da fonti rinnovabili a 159 gigawatt entro il 2030.

Un’indagine sul Green Tech rivela un notevole sviluppo del settore, con una crescita del 63% dal 2020, coinvolgendo 571.000 imprese e generando oltre 3,1 milioni di posti di lavoro. Ciò rende l’Italia il quarto produttore nell’UE di tecnologie per le energie rinnovabili.