H-FARM International Schools ha raggiunto un traguardo di risonanza internazionale, annunciando il suo ingresso nel prestigioso network globale di Nord Anglia Education (NAE). Si tratta del gruppo educativo privato più autorevole al mondo, forte di oltre 80 scuole distribuite in 34 Paesi. Questo passo segna un punto di svolta: H-FARM è la prima e unica scuola italiana a entrare a far parte di questa rete internazionale d’eccellenza, un riconoscimento tangibile del livello educativo raggiunto in soli nove anni e, al contempo, un’opportunità straordinaria di crescita per le scuole, i loro studenti e l’intero territorio italiano.

Il Sogno Realizzato di Riccardo Donadon e la Visione Futuristica

Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM, ha espresso tutto il suo orgoglio per questo risultato: “Sono incredibilmente orgoglioso di questo risultato. In pochi ci credevano quando abbiamo deciso di investire in una grande startup nel mondo dell’education. Con il nostro stupendo team abbiamo affrontato la sfida con umiltà, impegno e un profondo senso di responsabilità dando, anno dopo anno, il meglio per portare la nostra cultura dell’innovazione a servizio dell’education. L’ingresso nella famiglia NAE è per noi un sogno che si realizza: sono il gruppo numero uno al mondo, e sono felice e onorato del loro entusiasmo per la nostra grande attenzione alle STEAM e all’ imprenditorialità. Il mio impegno personale continuerà con convinzione: manterrò il ruolo di Presidente e seguirò con attenzione lo sviluppo delle scuole.”

Donadon ha inoltre sottolineato la continuità dell’impegno: “La passione per l’education è sempre stata una delle leve più forti della nostra visione, così come la convinzione che preparare i giovani ad affrontare un futuro in continuo cambiamento – accelerato dalla tecnologia – sia una delle sfide più importanti del nostro tempo. Con questa operazione si apre una nuova fase, che ci consente di dare continuità a questo impegno, concentrando ancora più energie e risorse sulle iniziative educative che stanno crescendo all’interno del nostro Campus, oltre che su nuove iniziative su cui stiamo già lavorando.”

La crescita di H-FARM International Schools è stata esponenziale: da una singola sede a tre campus (Venezia, Vicenza e Rosà), e da 179 a oltre 1.200 studenti.

Un Approccio Unico tra IB, STEAM e Intelligenza Artificiale

La scuola si è affermata grazie all’adozione del curriculum IB (International Baccalaureate) e a un approccio educativo distintivo, focalizzato su innovazione, digitale e imprenditorialità. Riconosciuta da Apple come una delle migliori Apple Distinguished School al mondo, ha saputo anticipare i tempi offrendo esperienze educative potenziate da tecnologie emergenti e percorsi STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) di altissimo livello.

A partire da settembre 2025, H-FARM International Schools sarà tra le prime scuole a livello mondiale a introdurre il programma “Human Plus“, che integrerà l’Intelligenza Artificiale nel curriculum scolastico in maniera etica, creativa e umanistica fin dai primi anni di scuola. Il campus di Venezia, inoltre, vanta un servizio di boarding completo e una Sports Academy certificata dedicata agli studenti-atleti.

L’ingresso in Nord Anglia rappresenta un passaggio strategico naturale, volto a consentire alla scuola di accelerare ulteriormente la sua crescita. Questa partnership fornirà un’ulteriore spinta per formare studenti consapevoli, curiosi e veri “imprenditori del proprio futuro”. L’identità della scuola ne uscirà rafforzata, aprendo nuove traiettorie di sviluppo e permettendo al progetto di espandersi in altre località.

Opportunità Globali e Continuità Innovativa

Andrew Fitzmaurice, CEO di Nord Anglia Education, ha accolto con entusiasmo la notizia: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alle H-FARM International Schools all’interno di Nord Anglia. Queste scuole stanno ridefinendo il significato di preparare gli studenti al futuro, e il loro impegno verso l’innovazione, la creatività e un apprendimento consapevole e orientata all’obiettivo perfettamente in linea con la nostra visione. Insieme, potremo ampliare le opportunità per studenti e insegnanti.”

Grazie a questa operazione, gli studenti di H-FARM avranno ora accesso a esperienze educative globali esclusive, tra cui collaborazioni prestigiose con il MIT, l’UNICEF, la Juilliard School e la IMG Academy. Potranno inoltre entrare a far parte del Global Campus di Nord Anglia, una piattaforma che connette migliaia di studenti in tutto il mondo.

La continuità del progetto educativo è garantita, così come l’impegno verso l’innovazione e la crescita di docenti e ragazzi, in un contesto che si preannuncia sempre più globale, ambizioso e aperto a nuove sfide.