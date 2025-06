A Palazzo San Giorgio è stato presentato il progetto europeo “Vague“, un’iniziativa ambiziosa dedicata allo studio e alla valorizzazione dell’energia da moto ondoso nel Mar Mediterraneo. La Regione Liguria è il capofila di questo progetto innovativo, che vede la partecipazione di università, enti portuali e partner istituzionali e scientifici sia italiani che francesi. L’obiettivo principale è la promozione di una nuova filiera industriale nel settore delle energie rinnovabili marine. “Vague” è finanziato con 1,85 milioni di euro dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Le Fasi di “Vague”: Dalla Mappatura alla Sperimentazione

Il progetto si articola in diverse fasi, pensate per coprire ogni aspetto dello sviluppo dell’energia dal moto ondoso. Si partirà con una mappatura tecnica e ambientale dell’area, seguita da un’analisi approfondita delle tecnologie disponibili. Il cuore del progetto sarà la sperimentazione in laboratorio e in mare, affiancata da un costante coinvolgimento degli stakeholder locali e internazionali. Non mancheranno attività di comunicazione e disseminazione dei risultati, fondamentali per la condivisione delle conoscenze acquisite. Sarà inoltre realizzata una piattaforma aperta al pubblico, uno strumento utile per valutare il potenziale energetico di siti specifici all’interno del bacino del Mediterraneo.

La Visione della Liguria: Energia Pulita, Occupazione e Decarbonizzazione

L’assessore all’Energia della Regione, Paolo Ripamonti, ha espresso con entusiasmo la visione alla base di “Vague”: “Con ‘Vague’ vogliamo compiere un passo decisivo verso lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. La Liguria, con il suo patrimonio costiero e portuale, è il contesto ideale per sperimentare e sviluppare tecnologie che consentano di produrre energia pulita dal moto ondoso. È una sfida strategica, non solo in chiave ambientale, ma anche industriale ed economica. Puntiamo a costruire una filiera innovativa che generi occupazione, attragga investimenti e contribuisca alla decarbonizzazione del nostro sistema produttivo”.

La presentazione odierna ha segnato l’avvio ufficiale delle attività progettuali, che si estenderanno nel triennio 2025-2028. Saranno affiancate da eventi, incontri con il territorio e campagne informative, con l’obiettivo di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza e gli attori del settore.