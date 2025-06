L’esistenza di certi individui, nel complesso palinsesto della cultura popolare, si configura talvolta come un testo stratificato, un’opera aperta alla decifrazione di segni e significati che trascendono la mera cronaca. È il caso di Giovanna Nocetti, figura che, nel suo ottantesimo anniversario, si offre all’esegesi del pubblico attraverso la recente pubblicazione di “Io volevo diventare… Giovanna” (Calibano Editore), curato con metodica intenzione da Alessandro Paola Schiavi. Non una semplice biografia, ma una metafora dell’arte, un compendio di “vite parallele” che, nel dispiegarsi di 216 pagine e oltre 50 fotografie (molte delle quali inedite), rivela la complessa tessitura di una carriera durata oltre cinquantacinque anni.

La Voce, il Mito e l’Architettura della Fama

Giovanna, un simbolo poliedrico – cantautrice, produttrice, attrice – ha saputo tessere una fitta rete di collaborazioni che si leggono come un vero e proprio intertesto della storia dello spettacolo italiano: da Raffaella Carrà a Walter Chiari, da Corrado a Franca Valeri. Le testimonianze raccolte nel volume da figure quali Iva Zanicchi, Orietta Berti, Al Bano, Memo Remigi e Loretta Goggi, con la prefazione di Pino Strabioli, costituiscono un coro polifonico che celebra non solo l’artista ma anche la persona.

Il titolo, “Io volevo diventare…”, è un richiamo a un vecchio successo di Giovanna degli anni Settanta. Un’epoca in cui la televisione, con i suoi milioni di spettatori, creava mitologie. Tra le “cantanti feline”, Giovanna Nocetti rimase semplicemente Giovanna, con la sua chitarra e il suo sorriso. La sua è una narrazione diacronica, che attraversa i decenni dagli esordi a “Settevoci” con Pippo Baudo, una figura quasi paterna nel panorama televisivo, sino alle sinergie artistiche con Bruno Lauzi, Mino Reitano, Don Backy e Paolo Limiti. Quest’ultimo, in particolare, le donò non solo l’immortalità artistica con “Il mio Ex” ma anche una nuova stagione di fama tra televisione e teatro negli anni Duemila. Limiti, poco prima di lasciarci, attestò la sua singolarità con una dichiarazione che suona quasi come un giudizio critico definitivo: “Giovanna è l’unica cantante che ha mantenuto la voce immutata. È incredibile.”

L’Intellettuale dell’Industria Musicale: Kicco Music e i Riconoscimenti

La figura di Giovanna si dispiega oltre il mero atto performativo. La sua natura instancabile e innovativa l’ha condotta a fondare a Milano la Kicco Music, una casa discografica che si configura come un laboratorio culturale, capace di accogliere tanto i grandi maestri della lirica quanto le “perle” della musica pop. Una creazione che le ha permesso di esplorare ogni settore dell’industria musicale, affermandosi come talent scout di seria e professionale caratura.

Ma l’analisi dei suoi successi non si esaurisce qui. Giovanna è stata la prima cantante pop a esibirsi per un Pontefice, Giovanni Paolo II nel 1985 – un evento che trascende il dato puramente musicale per assumere un significato simbolico profondo –, e la prima cantante femminile a conseguire il Premio UBU per il teatro nel 1994. Tra i vari riconoscimenti, spicca il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia nella categoria speciale musica leggera. Un percorso che dimostra una rara capacità di navigare tra linguaggi e professioni diverse, rendendo ogni “fatica” un unicum irripetibile.

Il libro, infine, si spinge nell’esplorazione di aspetti più intimi, toccando i “momenti bui” della sua vita privata e le difficoltà incontrate in alcuni passaggi cruciali della sua carriera. Alessandro Paola Schiavi ha curato ogni dettaglio con una scrupolosa attenzione al riserbo, caratteristica che Giovanna ha sempre prediletto. Il giovane autore, alla sua terza pubblicazione, vanta già un’apprezzabile ricezione critica, con il premio Thomas Schippers per meriti giornalistici nel 2023 e la benemerenza “Uomini illuminati” dall’Università degli Studi di Pavia nel 2024.

L’ultimo capitolo di questa epopea contemporanea non è ancora scritto: Giovanna è reduce dalla pubblicazione di un nuovo disco, “Frasi d’amore – Giovanna canta Don Backy“, edito da Kicco Music e disponibile in digitale. Una carriera che, come un testo in divenire, continua a irradiare nuova luce.