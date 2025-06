L’economia francese ha registrato a giugno 2025 un’accelerazione inattesa dell’inflazione, superando le previsioni degli analisti e il dato del mese precedente. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo su base annua si attestano al +0,9%, un incremento notevole rispetto al +0,7% di maggio e alle stime iniziali.

Dettagli Sull’Aumento: Un Balzo Mensile Significativo

Analizzando i dati su base mensile, l’aumento stimato è dello 0,3%, un dato che si discosta nettamente dal consensus degli analisti, fermo al +0,1%, e che segna una ripresa dopo il -0,1% registrato a maggio. Questa dinamica suggerisce un rafforzamento della pressione sui prezzi nel corso del mese.

L’Indice Armonizzato e le Implicazioni per la BCE

Particolarmente rilevante è l’andamento dell’indice armonizzato, la misura privilegiata dalla Banca Centrale Europea (BCE) per valutare l’inflazione nell’Eurozona. Questo indicatore mostra una crescita tendenziale dello 0,8%, superando il +0,7% atteso e il +0,6% del mese precedente. Su base mensile, l’indice armonizzato ha registrato un +0,4%, ben al di sopra del +0,2% previsto e in netta inversione rispetto al -0,2% del mese precedente. Questi dati potrebbero avere un peso nelle future decisioni di politica monetaria della BCE, che monitora attentamente l’andamento dei prezzi nei Paesi membri per orientare le proprie strategie.