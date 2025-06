Donald Trump, con la consueta imprevedibilità che lo contraddistingue, sembra non aver ancora sciolto il nodo cruciale sui dazi da applicare alle merci importate da svariati Paesi, inclusa la Vecchia Europa. La scadenza del 9 luglio, già frutto di un rinvio di 90 giorni da aprile, si avvicina tra l’incertezza e le continue manovre diplomatiche. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha gettato un sasso nello stagno: l’entrata in vigore delle tariffe “forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente”. Parole che risuonano come un’eco delle sue dichiarazioni, mentre, dall’altra sponda dell’Atlantico, le trattative con l’Unione Europea proseguono, e un’intesa con l’India pare all’orizzonte. Il presidente stesso, con un’espressione che non ammette repliche, ha asserito: “Tutti vogliono stringere” un accordo sui dazi.

Un D-Day Sospeso: Distensione tra Washington e Bruxelles

Il cosiddetto “D-day” per la sospensione dei dazi americani, fissato per il 9 luglio, è ora in bilico. Proprio mentre i ventisette leader europei si apprestavano a condividere una cena di lavoro sui rapporti transatlantici, da Oltreoceano è giunta la notizia che potrebbe ammorbidire non poco il tavolo delle trattative. La dichiarazione della Casa Bianca, con quel “la scadenza potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente”, nasconde in sé due significativi indizi: un clima decisamente migliorato tra Washington e Bruxelles e la piena e, forse rassegnata, consapevolezza che un accordo sui dazi per la data del 9 luglio sarebbe, semplicemente, impossibile.

La Controproposta USA e la Meloni Mediatrice

Nel frattempo, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha informato i leader europei di aver ricevuto la controproposta statunitense nel complesso negoziato sui dazi. L’offerta di Washington, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, consisterebbe in un testo conciso, poche pagine, destinate a delineare un “accordo provvisorio” tra Stati Uniti e Unione Europea. Archiviati i festeggiamenti per l’accordo sul 5% alla NATO, il tema dazi è tornato, con prepotenza, al centro dell’attenzione a Bruxelles. L’ombra lunga di Donald Trump ha accompagnato i capi di Stato e di governo da L’Aja a Bruxelles, dove si sono ritrovati per l’ultimo Consiglio europeo prima della pausa estiva. E in questo quadro, Giorgia Meloni non ha fatto eccezione. La premier italiana ha avuto l’occasione di discutere del dossier dazi con Trump nei Paesi Bassi. Tuttavia, la sua linea, pur nella vicinanza politica al tycoon, rimane fermamente ancorata all’Europa.

A Bruxelles, la Meloni si è trovata in una posizione di mediatrici tra le opposte vedute di Francia e Germania, Paesi che sui dazi rischiano un serio attrito. Berlino, con Friedrich Merz che ha garantito il pieno supporto agli sforzi della Commissione, spinge da giorni per un’intesa rapida, anche se non perfetta. Parigi, al contrario, si mostra ben più cauta. Dietro la formula dell’intesa al 10%, il governo francese intravede trappole e svantaggi in diversi settori economici. E, soprattutto, Emmanuel Macron non intende accettare un’intesa “asimmetrica” che, pur di scansare la ghigliottina del 9 luglio, si rivelerebbe troppo penalizzante. La Meloni, pur convinta della necessità di un accordo celere, intende comunque vederci chiaro.

Fonti italiane hanno posto l’accento sulla necessità di “Eventuali asimmetrie vanno debitamente compensate”, richiamando l’attenzione su settori come l’acciaio e l’alluminio, dove le tariffe americane superano di gran lunga il 10%. La stessa Commissione europea manifesta una certa “allergia” verso un accordo ricalcato su quello tra USA e Gran Bretagna. Il vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné ha ammonito: “Una cosa è certa: abbiamo bisogno di un accordo equilibrato”.

Oltre i Dazi: Trump, la Difesa e la Migrazione

“Nei prossimi giorni”, hanno rivelato fonti europee, arriverà finalmente la proposta americana. L’obiettivo europeo, per il fatidico 9 luglio, era almeno un accordo quadro. Ma la ventilata possibilità di una proroga, annunciata dalla Casa Bianca, modifica – e forse migliora – lo scenario. La questione di fondo, al di là delle singole tematiche, è che Donald Trump rischia di diventare un “eterno e ingombrante convitato di pietra”. Un dato di fatto che vale anche per la Meloni. Sulla difesa, ad esempio, i ventisette Paesi hanno iniziato a fare i conti dopo l’intesa sul 5%. E, a quanto pare, i conti non tornano.

La premier, come spiegato da fonti diplomatiche, ha sollevato un problema di non poco conto: i Paesi con il deficit sotto il 3%, qualora attivassero la clausola di salvaguardia per la difesa, non incorrerebbero in alcuna procedura; al contrario, Paesi come l’Italia, che potrebbero uscire dalla procedura l’anno prossimo, se bloccassero il Patto di stabilità per le spese sulla difesa, vi resterebbero impigliati per diversi anni. Serve – ha rimarcato la Meloni – una diversa e più flessibile interpretazione delle regole. Il tema ha catturato l’interesse di molti leader, a partire da Merz, e ha forse rinvigorito la pressione su chi, come l’Olanda, continua a erigere un muro all’uso di risorse europee. L’asse tra Italia e Germania, in questo contesto, è lampante. Così come è evidente su un altro tema altrettanto scottante: quello della migrazione. Al consueto vertice dei “falchi” sui rimpatri, voluto da Italia, Olanda e Danimarca, questa volta si è unito anche il cancelliere tedesco. Al tavolo, come sempre, Ursula von der Leyen. A testimonianza che la stretta sui flussi migratori, fortemente voluta da Roma, è ormai un dossier politico trasversale, che non può più essere ricondotto unicamente a leader euroscettici o a capitali periferiche.