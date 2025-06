“No alla caccia agli obiettori, i problemi della sanità sarda sono altri”. Così Francesca Masala, consigliera regionale di Fdi, all’attacco della proposta di legge depositata due giorni fa dal pentastellato Gianluca Mandas sull’interruzione volontaria di gravidanza. La proposta di Mandas prevede che in tutti gli ospedali pubblici dell’isola vengano istituite, laddove non già presenti, aree funzionali dedicate all’Ivg. “Le aziende sanitarie – aveva spiegato Mandas illustrando la sua proposta – dovranno assumere personale non obiettore per questi reparti, con clausola di decadenza in caso di successiva obiezione di coscienza. Non possiamo più tollerare che a tante donne venga ancora negata la possibilità di scegliere in serenità, sicurezza e rispetto”.

Obiezione di coscienza: diritto tutelato o ostacolo?

Da qui il commento di Masala: “Una proposta di legge che lascia sinceramente sconcertati. Si propone, né più né meno, di espellere dagli ospedali sardi quei medici che esercitano un diritto tutelato dalla legge, l’obiezione di coscienza. Si parla apertamente di bandirli dai concorsi pubblici, di inserire clausole di decadenza, di creare reparti dove il pensiero unico sia l’unico ammesso”. Per la meloniana, questa è “una deriva pericolosa“.

I veri problemi della sanità sarda

“Non solo sul piano etico e costituzionale, ma anche profondamente ipocrita e disconnessa dalla realtà dei nostri ospedali. È una proposta che non affronta i veri problemi della sanità sarda. Anzi, li distoglie”. Invece di garantire “servizi essenziali nei reparti che stanno chiudendo, ambulanze che non arrivano, pronto soccorso al collasso, medici che vanno via perché non sostenuti e territori abbandonati, il M5s propone di bandire medici per la loro coscienza – attacca Masala –. Incredibile”. Di fatto, prosegue, “siamo davanti a una caccia ideologica a professionisti che scelgono, in piena legalità e nel rispetto della Legge 194, di non praticare l’aborto. Una legge che, vorrei ricordare, riconosce e tutela l’obiezione di coscienza come diritto individuale“.

La sanità sarda: tra carenza di medici e “clausole ideologiche”

Il vero diritto negato oggi in Sardegna per l’esponente di Fdi “non è quello all’aborto, ma quello alla cura. Invito il collega Mandas a uscire dagli slogan e a farsi un giro vero negli ospedali della Sardegna, a Sassari, Nuoro, Tempio, Oristano, Alghero, Lanusei. Scoprirà cosa significa non trovare un anestesista, un pediatra, un radiologo. Scoprirà che mancano i medici, non che ce ne sono troppi”. Chiude Masala: “Vogliamo davvero che in Sardegna si assumano medici con una ‘clausola ideologica di fedeltà‘? Che si impedisca di cambiare idea, di ascoltare la propria coscienza? Questo non è progresso, è una deriva”.